球場變教材！舊金山49人主場建教室 創美國職業運動場館先例

美式足球新賽季開跑，去年踢進超級盃的舊金山49人今天揭開常規賽序幕，並為教育計畫舉辦募款。49人10年前在球場內打造教室創美國職業運動場館之先例，運用矽谷資源讓球場變身活教材。

舊金山49人隊基金會的「教育計畫」（EDU programs）今年邁入10週年，球隊今天舉辦盛大募款餐會，邀請企業和民眾共襄盛舉，除了為即將展開的新賽季常規賽揭開序幕，更重要是為孩童教育募款，回饋社區。

募款餐會上，從球隊總經理林奇（John Lynch）、總教練夏納翰（Kyle Shanahan）、明星跑鋒麥凱夫瑞（Christian McCaffrey）、前兩個賽季掀起「柏來瘋」的四分衛柏迪（Brock Purdy）等人全員到齊，展現美國人對社區服務重視。

球員布朗（Ji'Ayir Brown）受訪表示，「我們都熱愛踢足球，但真正重要的是足球之外的影響力，能夠與一群頂尖球員共同參與社區活動，是件很棒的事」。

49人基金會執行董事普雷第曼（Justin Prettyman）告訴現場媒體，每次只要有社區活動，球隊不分職位或薪級總是全員出席，「反映出一個組織的內涵」。

2014年，49人創美國職業運動場館先例，於主場館利惠體育場（Levi's Stadium）內打造教室，至今仍是全美唯一結合教室的職業運動場館，主要推廣矽谷最重視的「STEM課程」（科學、科技、工程、數學），另外還有藝術教育。

「教育計畫」資深經理納瓦洛（Sofy Navarro）在球場教室告訴中央社，「教育計畫」每個學年招收1萬名學生，兼職老師會教導學生一座球場的軟硬體，包括球場歷史，及球隊從1946年成立後，足球設備的工程科學經過哪些轉變。

納瓦洛舉例，現今如何在球場內打造通訊良好的WIFI就是一門學問；另外，今年還新加入了「麥克風」課程，有鑑於球員現在會帶麥克風上球場，收音技術也變成最新的學習項目。由此可見一座球場處處是學問、處處是活動教材。

納瓦洛也說，49人主場位於全球科技中心矽谷，具得天獨厚之優勢，「這為我們帶來了許多外部人才和資源，讓學生能夠接觸到更多的機會」。基金會經常與矽谷不同企業、新創公司、及聯合校區合作，教導學生領導力和創業知識。