房價高、房屋短缺...美國「無殼蝸牛」增加 民間投入支援

美國無殼蝸牛近半收入都繳了房租。美國住房成本持續飆升，加上宜居房屋短缺，無家可歸的人數持續增加，專家認為，政府分區規定不鬆綁，無殼蝸牛問題會越來愈嚴重。所幸當地一家以基督信仰為背景的營建團體，透過積極興建宜居房屋提供給弱勢族群，得以稍微解決問題。

民眾無家可歸

據《基督教廣播網》報導，隨著高檔住宅持續增建，數百萬美國人卻在困境中掙扎，許多低收入家庭超過一半的薪水用於支付租金，幾乎無力負擔最基本的住房需求。智庫「預算與政策優先中心」研究人員費許表示，「我們正經歷住房危機。」他指出，在美國某個晚上，估計有65萬3千多人無家可歸。

加圖研究所(CATO Institute)分析師卡爾德也指出，美國許多城市翻轉成為豪華中心，當地平均房價已達到或超過100萬美元，如此也推動租金上漲速度超過民眾收入。自2000年來租金飆升超過50%，但平均收入成長僅為其3分之1。她並指出，建築成本與分區限制讓興建宜居住房問題變得更複雜。

卡爾德表示，「現在的情況是，即使建築量增加，我們仍然無法興建足夠的住房來彌補巨大的缺口。」她並估計，目前市場約短缺2000萬戶房屋。

民間投入興建房屋

所幸美國部分州已經開始改革區劃法，例如維吉尼亞州已推動「勞工住房」，協助藍領家庭，包括警察和消防員能負擔得起住房。除此之外，許多民間團體也投入解決，例如鳳凰城的「王國建造者集團」(Kingdom Builder Group)。

該機構總裁史密斯指出，「我們希望大家能明白我們是與眾不同的。藉由提供住房來建造王國，向民眾展現耶穌基督的愛。」他也建議，「目前全國所有市鎮的區劃條例已過時，如果政府能進行分區並放手，我們半年就能建造20個間房屋。」

薪水3成繳房租

據《Central Florida Public Media》報導，「佛羅里達住屋聯盟」最新報告指出，佛羅里達州至少有240萬戶家庭面臨生活成本壓力，30%的收入是用於支付房租與水電費。

最新該機構報告指出，當地去年無家可歸兒童達到94,899人，比2022年77,203名增加了近21%。

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