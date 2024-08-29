昔與法官同學當庭相認成佳話 他本性難移又犯案…出庭只剩尷尬

美國一名男子2015年犯下竊盜案出庭，沒想到負責審案的法官竟是他的中學同學，兩人當庭相認讓男子崩潰痛哭，影片也在網路上爆紅。後來男子服滿刑期出獄，還表示會改過自新。如今9年過去，他卻再度犯下竊盜罪出庭，這次重逢的氣氛只剩尷尬。

NBC新聞報導，58歲的布斯（Arthur Nathaniel Booth）28日因涉及一連串犯罪，被邁阿密警方逮捕。警方表示，其中一起案件，布斯裝成水質檢查員。「進入屋內後他四處查看，找到一個首飾盒，偷走被害者珠寶然後逃跑。」警方發言人克魯茲（Freddie Cruz）說。

布斯還被指控對另一位被害者犯下類似罪行，這次他扮成水管工。「他進入屋內，搶走受害者的項鍊然後逃跑，」克魯茲說。第三件案子是布斯向一名女子問路，隨後搶走對方項鍊。

克魯茲表示，警方認為布斯可能還牽涉其他案件，「像這種人應該待在牢裡」。

近10年前布斯因涉嫌竊盜，出現在邁阿密戴德郡法官格雷澤（Mindy Glazer）的面前。格雷澤一眼認出布斯是她的中學同學，感嘆表示：「很遺憾在這見到你。我一直在想，你後來怎麼了？」布斯情緒激動，開始哭泣。

格雷澤說：「他國中時是很好的人，是國中最好的孩子。我以前和他、所有孩子一起玩（美式）足球，看看都發生了什麼事。」她說：「布斯先生，我希望你能改過自新。祝你好運。令人難過的是，我們都老了...祝你好運。我希望你能走出困境，過守法的生活。」

Inside Edition報導，布斯後來服完10個月刑期出獄時，格雷澤再次現身給他一些勉勵：「你要照顧好家人，努力找份工作，不要犯法。這是大家共同努力的結果，我們希望看到你成功，別讓我們失望。」布斯說：「我保證不會讓你們失望。」

如今兩人再次於法庭上重逢，格雷澤法官的臉上不再有笑容，布斯則根本不敢直視她。這次格雷澤說她將迴避此案，請另一位法官接手，離席前她無奈表示：「希望你的情況能夠好轉。」

布斯隨後表示不認罪，目前被無保釋羈押。