6歲兒沒清狗便…美國狠母銬他手腳任比特犬攻擊！遭逮辯：不知違法

孩子做錯事要懲罰，但手段不可以過於極端！美國一名母親因為6歲的兒子沒有清理狗大便，就將他上銬，還放任比特犬攻擊兒子。小男童最後被阿嬤救出送醫，而狠母與另外2名共犯被逮。

根據《每日郵報》報導，美國俄亥俄州警方17日獲報一起男童遭比特犬咬傷的事件。

一名母親為了懲罰6歲的兒子沒有清理狗大便，夥同男友與男童的叔叔將男童的雙手與雙腳上銬，甚至試圖把男童綁在椅子上。而當男童從椅子上摔落時，叔叔飼養的比特犬衝上前攻擊。此時男童的阿嬤進到屋內，立即衝上前保護孫子。

男童脖子和耳朵被比特犬咬傷，幸好送醫後沒有大礙，阿嬤的手在拯救過程中也被咬傷。

警方以危害兒童罪起訴3人，男童叔叔另被指控竄改證據，母親男友則涉嫌妨礙司法公正，而傷人的比特犬也已被拘留並安置。

男童母親在法庭上堅持不認罪，「那隻狗甚至不是我的狗，手銬也不是我的」，並辯稱不知道給孩子上銬是犯法的。