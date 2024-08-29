度假模式on！拜登回老家沙灘躺椅子看海 愜意神情曝

美國總統拜登已連續兩周處於度假模式，結束19日的民主黨全代會行程後，隨即動身前往加州度假，25日晚間又與第一夫人回到老家德拉瓦州雷賀柏斯海灘（Rehoboth Beach）放鬆，根據外媒捕捉到的相片，拜登身穿粉橘色泳褲、白色T恤，帶著黑色鴨舌帽和墨鏡，躺在椅子上看海，相當愜意。

紐約郵報報導，拜登結束民主黨全國大會行程後，便與第一夫人前往加州，拜訪他的大金主之一、醫療技術公司Masimo執行長基阿尼（Joe Kiani），並入住其億萬豪華莊園，隨後再回到德拉瓦州老家繼續度假。根據白宮的日程安排，拜登預計會待到30日。

根據美國媒體捕捉到的影片畫面，拜登除了與妻子一起到沙灘放鬆外，隨行的親人還包含妻子的2個親生姊妹。拜登沒有下水遊玩，而是選擇躺在椅子上翻翻文件、看看海，也會向認出他的遊客打招呼，神情相當愜意。