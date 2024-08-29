紐約台灣會館風華年代相片展 台僑懷念奮鬥歲月

紐約台灣會館老人中心舉辦「風華年代」相片特展，展出超過90張台僑長者們年輕時的老照片，讓參觀者一睹長輩花樣年華時的風采，並回顧奮鬥打拚的精彩人生故事。

紐約台灣會館25日舉行「風華年代」照片展開幕茶會，超過40名老人中心會員和親友前來共襄盛舉。除了靜態照片展外，現場更有「猜猜我是誰？」活動環節。透過幻燈片的展示，邀請民眾一同猜出照片中是哪位長者，並由長者們上台解答、分享照片背後的點滴回憶。

本次展覽策劃人、老人中心會長紀慶華表示，老人中心許多會員都是第一代來美發展的新移民，他們沒有資源和協助，全靠一雙手在美國開展事業。他說，每位會員都是這次展覽的主角、每張照片背後都有豐富的歷史和故事，除了是在美台僑們花樣年華的見證，更是他們在異鄉奮鬥打拚光輝歲月的紀念。

紀慶華補充，籌備展覽最大的困難在於，許多老照片因為遠在台灣，或是已經老舊損毀而難以清晰呈現。因此，他利用AI軟體，親手將90多張照片逐件修復，過程花費超過一個月的時間，最終成功還原長者們年輕時的容貌。

此外，他將每張照片設計成2025年年曆，讓會員們在展覽結束後能帶回家作為紀念，與家人、朋友共享這段美好回憶。

有關展覽宣傳海報的設計，紀慶華透露，海報上的人物是一位會員17歲時的照片。他說，那位會員分享自己當年長得漂亮，身邊不乏追求者。鄰居的爸爸也很喜歡她，希望她能嫁給他的兒子當媳婦，更說如果她願意，會準備堆得和她一樣高的聘金來訂婚。紀慶華表示，這個有趣的故事相當符合這次展覽的主軸－年輕就是美，因此選擇這張照片作為海報封面。

台灣會館副理事長方秀蓉受訪時展示自己兒時與外婆的合照，表示自己1968年來到美國，離開台灣前最捨不得的就是當時已年邁的外婆和年僅3歲的妹妹。她說，由於自己的雙親工作忙碌，從小就由外婆照顧，外婆非常疼她；而她的妹妹則是由自己一手照顧，2人就是他在美國闖蕩時最大的掛念。

老人中心委員陳鐵輝表示，透過這次的展覽除了能回味自己年輕時那些甜美溫馨的時光，還能藉這個機會和其他會員交流，了解大家年輕時一些不為人知的過往，他認為相當有意義，很感謝紀慶華不辭辛勞的籌備展覽。