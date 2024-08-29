舊金山無家可歸危機 「星艦迷航記」29年前神預言

科幻影集「星艦迷航記：銀河前哨」1995年播出的第3季故事中，3名人員因一起傳送器事故被送回了2024年8月30日的舊金山，所見場景竟與舊金山現今面臨的社會危機雷同，神奇預測了29年後發生的事。

星艦迷航記1960年代開播以來，一直運用時間線來評論現實世界中的社會問題，像是寇克艦長（CaptainKirk）曾經造訪大蕭條時期的紐約市探索愛與責任。

「星艦迷航記：銀河前哨」（Star Trek: Deep SpaceNine）第3季的雙集故事「黑暗時代」（Past Tense）1995年播出，故事描述350年後的「深空九號」太空站，地球已屬星際聯邦，指揮官、醫療官、科學官被送到舊金山。

非裔演員布魯克斯（Avery Brooks）和西迪（Alexander Siddig）飾演的指揮官席斯可與醫療官巴席爾被警察發現，登記為窮人後送往隔離區；女演員法瑞爾（Terry Farrell）飾演的科學官達克斯是位白人女性被科技企業家遇見帶回大樓。

在隔離區內，熟知21世紀歷史的指揮官席斯可向巴席爾解釋眼前情景；當巴席爾沮喪問道，「這些人為什麼在這裡？他們是罪犯嗎？」席斯可回應，「（他們）只是沒有工作或住所的人。」並告訴巴席爾，「歡迎來到21世紀。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對比當年影集描述的情景與現今的舊金山，驚訝發現1995年的影集故事竟巧妙預言了2024年舊金山面臨的社會危機。

報導說，警方強行掃蕩無家可歸民眾，與2023年亞太經合會（APEC）前夕的行動相似，隔離區的場景則讓人想起田德隆區（Tenderloin）疫情後的模樣。

旅遊指南指出，田德隆是舊金山最糟糕社區。骯髒的環境、街道上無家可歸民眾、犯罪、及非法毒品交易等現象，使得田德隆區治安一直惡名昭彰。

報導另寫到，現實世界中，無家可歸者被送進避難所，被告知可以找到房間並申請工作；城市富人推動政治決策、支持警察清理帳篷；隨著遊民數量減少，官員對外表示任務完成。這聽起來像是市長辯論出現的內容或加州州長紐松（Gavin Newsom）提出的解決貧困計畫，卻是近30年前影集中的反烏托邦情節。

報導評論，影集中的角色對話部分精闢反映了長期以來政客的行事作風，掩飾社會亂象，讓富人眼不見為淨，並將表面看見的成果宣稱為政治上的勝利。

巧合的是，在影集中，有一名警官提到了正在締造世界紀錄的亞洲職業棒球運動員波凱（BuckBokai），彷彿編劇也神奇地預測到日本球星大谷翔平的出現。

報導也幽默提到，隨著劇情發展，編劇的預測能力還是有其侷限性；像是還必須用觸控筆操作的笨重電腦；及科學官達克斯遇到的科技企業家友善和情緒穩定，不似X平台執行長馬斯克（Elon Musk）。但整體故事仍有許多神算場面。

編劇之一的沃爾夫（Robert Hewitt Wolfe）2020年接受Vox Media採訪時卻表示，這些劇情「並非預測」，而是反映1995年就存在的現象。住房問題和貧富差距30年前就是舊金山的社會問題，不需要超自然能力就能想見情況可能變更糟。

不過，最終編劇讓故事圓滿收尾；在3名人員被送回他們的「當代」之前，看到的最後一幕是舊金山街頭布滿屍體，巴席爾質疑公眾怎麼能夠讓情況變得如此糟糕 ，並悠悠表示，「這個世紀（21世紀）的人類會重新學會如何去關心」。