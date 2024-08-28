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罕見東部馬腦炎現蹤美國 致死率達3成

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國東北部新罕布什爾州（New Hampshire）衛生當局今天公布，州內有1人在感染了罕見蚊媒傳染疾病東部馬腦炎（easternequine encephalitis，EEE）後死亡。

法新社報導，新罕布什爾州衛生及公共服務局（DHHS）聲明中僅透露患者是來自漢普斯特德鎮（Hampstead）的成年人，並說患者因嚴重中樞神經系統疾病而送醫治療，後因病去世。

聲明指出，「新罕布什爾州上一次通報人類東部馬腦炎病例是在2014年，當時本局驗出3起人類感染病例，包括2例死亡。」

8月稍早，麻薩諸塞州（Massachusetts）宣布州內出現今年首例的人類東部馬腦炎病例，患者為一名80多歲男子，官員並呼籲民眾遵守自願性的戶外宵禁令、關閉公園，並加入空中和地面藥劑噴灑作業來控制蚊蟲數量。

新罕布什爾州通報最新感染及死亡病例的此時，新英格蘭地區（New England）各州官員正在為東部馬腦炎日增的風險煩惱不已。

衛生官員建議在外勤噴驅蟲劑或穿防蚊衣物，在家則清除住家四周積水來減少蚊蟲孳生。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，東部馬腦炎症狀包含發燒、頭痛、嘔吐、腹瀉、癲癇、行為改變和昏睡。東方馬腦炎也可能造成嚴重神經疾病，例如腦炎和腦膜炎。

東部馬腦炎致死率約達3成，而存活下來的患者當中，許多會有持續性的生理或心理影響。15歲以下和50歲以上人口是染病高風險族群。

東部馬腦炎目前還沒有疫苗或治療方法。

患者

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