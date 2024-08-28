搬家累了想進餐？必勝客提供可折疊成小桌子的披薩盒

用原價購買一個大披薩，必勝客（Pizza Hut）就提供一個能折成一張小桌子的特殊披薩盒。可惜這是美國德州達拉斯、北卡羅萊納州夏洛特，和佛羅里達州奧蘭多的客戶才有的機會。必勝客依據Penske Truck Rental名單，特意挑選出一些名列全美最熱門搬家目的地的城市，來進行這項吸睛的行銷活動。

支撐披薩盒的基座是以有波浪紋的紙板折疊而成，只能透過外賣取得。必勝客的用意是讓顧客將搬家和訂披薩連結起來。

該公司行銷長Melissa Friebe在一份聲明裡說，「每個人都能想像搬家帶來的混亂，你最不想煩惱的事就是，在忙了一整天之後，還要拆箱收拾做飯解饑」。

隨著母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）面臨整個速食業普遍存在、衝擊業績的營收阻力，必勝客正想方設法提振銷售，挽留住想尋找到其他地方消費的顧客。

必勝客上季（第2季）的同店銷售下滑3%，但它不是唯一碰上難關的公司，麥當勞、星巴克、漢堡王和溫蒂漢堡等同業，最近的財報都顯示客流量減少以及整體銷售下降。

必勝客也經常在重要節日前後辦創意行銷活動。情人節時，該公司推出「Goodby Pies」活動，顧客可以訂披薩，免運費送到前任家。去年12月，該公司發起「反向外送」，顧客可以加訂一份披薩，免費送給他們的外送小哥。