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林彥廷入選亞洲21青年領袖 曾發起民主返鄉列車活動

中央社／ 新加坡28日專電
美國智庫亞洲協會公布「亞洲21青年領袖」入選名單，曾任台灣青年民主協會理事長的林彥廷成為唯一入選台灣人。聯合報系資料照
美國智庫亞洲協會公布「亞洲21青年領袖」入選名單，曾任台灣青年民主協會理事長的林彥廷成為唯一入選台灣人。聯合報系資料照

美國智庫亞洲協會今天公布「亞洲21青年領袖」入選名單，曾任台灣青年民主協會理事長的林彥廷成為唯一入選台灣人，他曾發起「青年民主返鄉列車」募資鼓勵年輕選民回家投票

美國智庫亞洲協會（Asia Society）公布2024年「亞洲21青年領袖」（Asia 21 Next Generation Fellows），來自26國及地區的38人獲選。該獎項旨在培養、連結並賦能亞太地區的下一代領袖。

亞洲協會今天發布新聞稿表示，今年度「亞洲21青年領袖」匯集來自各領域的倡議家、藝術家、教育家、記者、商業和政策領袖，將於12月6日至8日在新加坡，以「Leading with Impact, Driving ChangeTogether（發揮影響力、攜手推動變革）」為主題舉辦高峰會。

今年也是亞洲協會自2007年以來，第2次在新加坡舉辦年度峰會。

其中，唯一入選的台灣代表林彥廷，曾是台灣青年民主協會理事長，發起「青年民主返鄉列車」募資鼓勵年輕選民回家投票，並舉辦「總統大選青年論壇」。

林彥廷告訴中央社記者，他持續倡議「18歲公民權」推動下修投票及參選年齡，並促成2022年台灣首次針對該議題進行修憲複決。

他目前在亞馬遜（Amazon）公司負責台灣公共政策及政府事務，表示非常榮幸能入選亞洲21青年領袖，很高興過往在公民社會的成果被肯定，盼藉此機會串聯同樣關注民主、科技、青年等議題的國際網絡，繼續讓世界、特別是下一代可能影響各國政策的領袖重視台灣。

林彥廷曾在Meta任職，與政府及公民社會合作，推動在地社群媒體治理，也曾擔任公共電視兒少節目主持人，以及第30屆台大學生會會長。

亞洲協會指出，台灣歷年入選成員包括副總統蕭美琴、鬼島之音創辦人吳怡慈、紐約大都會藝術博物館現當代藝術部副策展人馬唯中、醫療平台ClickMedix創辦人石亭芝等人。

投票 青年 馬唯中

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