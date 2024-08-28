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拜登政府簡化移民配偶入籍計畫 德州法官下令暫停

中央社／ 休士頓27日綜合外電報導
拜登簡化美國公民配偶取得合法身分程序的移民政策，遭德州法官下令暫停。 美聯社
拜登簡化美國公民配偶取得合法身分程序的移民政策，遭德州法官下令暫停。 美聯社

美國德州法官下令暫停拜登政府一項新規定，這項規定將簡化美國公民的配偶取得合法身分的程序，對總統拜登其中一項最重大的移民改革政策不啻形成了打擊。

法新社報導，由於美國16州共和黨籍檢察長質疑這項政策而提起訴訟，法官巴克（J. Campbell Barker）26日批准一項14天行政中止命令。

今年6月，拜登宣布這項新政策，為預計50萬與美國人結婚的移民簡化取得公民身分的程序。

然而，美國16州提訴，控稱這項政策讓他們花費數百萬美元用於移民公共服務上，包括醫療保健、教育和執法等。

拜登今天在聲明中稱這項裁決「錯誤」，同時承諾「繼續努力保障我們邊境安全，並修復我們破碎的移民系統」。

在法官巴克下令後，提訴16州之一的德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）在社群媒體X發文指出：「這只是第一步。我們將繼續為德州、我們的國家和法治持續奮戰。」

拜登政府一直努力想要解決移民問題，在11月總統選舉前，這對許多美國人而言存在重大歧異。

民主黨正在走一條微妙路線，試圖對非法移民採取更嚴厲措施，同時也對國家效率不彰的移民制度進行改革。

而共和黨總統候選人川普的競選重心，則是將美國描述為遭受其所謂移民「入侵」的攻擊。

新規定將取消申請流程中須離開美國的要求，簡化對那些已獲永久居留權民眾的程序。

拜登在聲明中表示：「這些家庭不應被沒必要地分隔。他們應該待在一起。我的政府為了他們不會停止努力。」

這項新規適用留在美國至少10年和今年6月17日前與美國公民結婚的人士，預計也適用估計5萬名美國公民的繼子女。

拜登 移民 美國公民

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