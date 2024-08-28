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美國會大廈暴動案 首位闖入者遭判刑53個月

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國前總統川普（Donald Trump）的支持者在2021年1月6日襲擊國會大廈，首位闖入大廈的男子今天遭法院判處53個月徒刑及2000美元（新台幣約6萬3800元）罰款

法新社報導，來自肯塔基州（Kentucky）的46歲工廠主管史巴克斯（Michael Sparks）被法院判處內亂罪，以及在限制出入的建築內做出擾亂秩序和破壞行為等罪。

檢方建請法庭對史巴克斯判處57個月徒刑，史巴克斯的辯護律師則請求法庭判處居家監禁12個月。

聯邦地區法院法官凱利（Timothy Kelly）最後對史巴克斯判處53個月徒刑及2000美元罰款。

在檢方呈交給法官的量刑備忘錄中，檢方稱史巴克斯是「第一位闖入國會大廈的暴徒」，甚至「為當天的暴動之勢搧風點火」。

檢方指出，史巴克斯從一扇破窗跳入國會大廈，「他不理會背後其他暴徒的警告，隨後（來自國會警察的）警用辣椒噴霧直接朝他臉上噴」。

此外，美國極右派民兵組織「驕傲男孩」（ProudBoys）前首腦泰瑞歐（Enrique Tarrio）因涉2021年國會大廈暴動事件，於2023年9月初遭判處22年有期徒刑，為迄今涉案最嚴厲的判決。

主管 罰款 美國

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