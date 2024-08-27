美國天氣大亂 一周內出現37.7度熱浪、夏季暴風雪和洪水

美國多地過去一周經歷了狂暴的天氣，熱浪、暴風雪、洪水一個都不缺。

美聯社整理過去一周的天氣狀況：

● 中西部熱得發燙

中西部有數以百萬計民眾處於危險熱浪和高濕度下。明尼蘇達州今天體感溫度超過攝氏37.7度。

夏末氣溫飆升，也導致一些中西部學校提早放學或取消體育活動。美國國家氣象局（National WeatherService）針對明尼蘇達州、愛荷華州、南達科他州、伊利諾州、堪薩斯州、密蘇里州、內布拉斯加州、威斯康辛州和奧克拉荷馬州發布高溫警報。芝加哥等多座城市開設了降溫中心。

氣象預報員說，中西部一些地區明天也會相當炎熱，接著暑氣將轉往南方和東方。

● 西岸山區提早出現暴風雪

西岸山區上周出現不尋常的寒冷風暴，在8月帶來一絲冬天氣息。風暴來自阿拉斯加灣，往南經過太平洋西北地區進入加州。西雅圖東南方的雷尼爾山（Mount Rainier）和俄勒岡州中部的巴奇勒山（Mt.Bachelor）度假村都蒙上一層雪。

加州北部標高4317公尺的沙斯塔山（Mount Shasta）在風暴經過後也像是鋪上一張銀毯。

● 熱帶風暴讓夏威夷大雨傾盆

3個熱帶氣旋今天在太平洋上空打轉，分別是在夏威夷降下暴雨的洪恩（Hone）熱帶風暴、正在增強的颶風吉爾瑪（Gilma）、正遠離下加利福尼亞州（BajaCalifornia）南端海岸往西行的赫克特（Hector）熱帶風暴。

氣象預報員說，洪恩熱帶風暴造成的最大影響是降雨和洪水，導致大島（Big Island）一些地區道路封閉、電線掉落和樹木受損。當局表示，目前無人受傷，也沒有重大災情。

● 阿拉斯加致命土石流沖毀民宅

阿拉斯加喀奇甘（Ketchikan）有數棟民宅被土石流沖毀。昨天的坍方造成1人喪命、3人受傷，市內附近民宅強制撤離，一艘熱門郵輪泊靠在阿拉斯加東南部知名的內灣航道（Inside Passage）。

● 大峽谷國家公園出現暴洪

大峽谷國家公園管理員說，一名亞利桑那州女子在園內發生暴洪後失蹤，遺體已於昨天尋獲。

多名健行客因洪水受困在畢佛瀑（Beaver Falls）附近，這個地區很容易發生洪水，一旦發生，平常呈藍綠色的瀑布就變成棕色。