美國房市漸回穩 專家：房源仍不足

美國房市終於回溫了？自從美國聯準會宣布降息，房貸利率也開始下降，愈來愈多人投入不動產市場，房市略見回溫。然而，專家指出，目前最大的問題仍是房源不足。隨著大選接近，兩黨候選人也都提出增加房源的政策，盼能根本解決美國房市問題。

降息訊號 房市看漲

《CNN》報導，在新冠疫情期間，各國央行都啟動循環升息，連帶推升抵押貸款的利率，加上房價仍持續上漲，使得購物者採取觀望態度；同時，房主也不願意冒著失去疫情期間低利率貸款的風險，將房屋釋放到市場。

《BBC》報導，美國聯準會主席鮑爾日前明確表示：「調整貨幣政策的時候到來」，暗示美國已開始為降息做預備。降息訊號一出，美國股市士氣大振，道瓊工業指數大漲近400點、標普500指數與那斯達克分別漲1.2%與1.7%。

供房不足是根本

市場預計，聯準會將於9月17到18日降息，開始寬鬆循環，但降息幅度預測卻有分歧看法。同時，抵押貸款融資巨頭「房地美」（Freddie Mac）數據顯示，30年期抵押貸款的利率已開始下降，吸引更多人融資購屋，美國上個月的新房銷售數據也上漲10%，顯見房市開始擺脫慘澹局面，逐漸回溫。

然而，經濟學家費格表示，因為美國勞動市場冷卻、 薪資成長停滯，使得民眾的經濟負擔能力不可能短時間出現大幅改善，再加上目前房市仍有供不應求的問題，皆成為房市復甦的阻礙。

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