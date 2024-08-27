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法官駁回川普機密文件案 美特別檢察官要求重審

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國前總統川普卸任後仍持有國家機密文件一案被聯邦法官甘農駁回後，特別檢察官史密斯（Jack Smith）今天促請上訴法院重新審理。圖／法新社
美國前總統川普卸任後仍持有國家機密文件一案被聯邦法官甘農駁回後，特別檢察官史密斯（Jack Smith）今天促請上訴法院重新審理。圖／法新社

美國前總統川普卸任後仍持有國家機密文件一案被聯邦法官甘農駁回後，特別檢察官史密斯（Jack Smith）今天促請上訴法院重新審理。

法新社報導，川普涉嫌將相關機密文件不安全地存放在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）家中，並阻礙當局取回這些文件，其中包括五角大廈和中央情報局（CIA）的紀錄。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）先前指控川普在卸任後仍非法持有國家機密文件，川普則以史密斯的任命程序違憲為由聲請駁回，並獲得佛羅里達州聯邦地區法院法官甘農（Aileen Cannon）同意。而甘農是在川普任內獲任命為地區法官。

史密斯是由總統拜登的司法部長賈蘭德（MerrickGarland）任命為特別檢察官，他針對甘農的裁決結果向第11巡迴上訴法院提起上訴，並於今天提交案件摘要。

史密斯在長達60頁的摘要中表示，前任司法部長有「任命特別檢察官的悠久傳統」，國會也認可了這種做法，以此說明自己獲任命為特別察官程序並不違憲。

在史密斯指控川普的案文中，川普面臨31項「蓄意保留國防資訊」罪名，每項罪名最高可判處10年有期徒刑；此外川普還面臨串謀妨礙司法公正、作出虛假陳述的指控。

根據第11巡迴法院的日程安排，此案不太可能在11月總統大選之前得到解決，而川普是共和黨提名的總統候選人。

川普的律師目前有30天的時間，對史密斯這項陳述做出回應。而史密斯隨後有21天的時間再予以回應。

史密斯 川普 檢察官 美國

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