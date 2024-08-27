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OpenAI挺加州法案 要求科技業者標記AI生成內容

中央社／ 舊金山26日綜合外電報導
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI支持加州一項法案，要求科技公司標記人工智慧（AI）生成內容，從無害迷因到政治候選人相關錯誤資訊的深偽內容等涵蓋範圍廣泛。路透
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI支持加州一項法案，要求科技公司標記人工智慧（AI）生成內容，從無害迷因到政治候選人相關錯誤資訊的深偽內容等涵蓋範圍廣泛。路透

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI支持加州一項法案，要求科技公司標記人工智慧（AI）生成內容，從無害迷因到政治候選人相關錯誤資訊的深偽內容等涵蓋範圍廣泛。

路透社報導，各界對這項名為AB 3211法案的關注程度，不如加州的另一項AI法案SB 1047。

SB 1047法案要求AI開發人員對自己的模型進行安全測試。這項法案遭到科技業強烈反對，其中包括微軟（Microsoft）支持的OpenAI

根據加州立法資料庫，加州州議員試圖在這個立法季提出65項涉及AI的法案，其中包括確保所有演算法決策皆為公正，以及保護已故個人智慧財產權免遭AI公司利用的措施。然而許多法案已胎死腹中。

總部位於舊金山的OpenAI在致法案起草人、加州眾議會民主黨籍議員威克斯（Buffy Wicks）的信中表示，OpenAI認為，對於AI生成的內容、透明度和諸如浮水印等標註來源要求很重要，尤其是在選舉年。

占全球1/3人口的多個國家今年相繼舉行大選，專家擔心AI生成的內容將在其中扮演重要角色。舉例來說，印尼今年2月舉行總統大選，社群短影音和AI假影片成了大選主戰場。

OpenAI策略長權傑森（Jason Kwon）在路透社所見的信中寫道：「新的技術和標準可以幫助人們了解在網路上找到的內容來源，避免對人類生成內容和逼真的AI生成內容感到混淆。」

AB 3211法案日前已經以62比0的票數在加州眾議會闖關成功，並在本月初通過參議會撥款委員會審議，將由加州參議會全體進行投票。倘若這項法案在8月31日的州議會會期結束前通過，將呈交加州州長紐松（Gavin Newsom）在9月30日前簽署或否決。

AI OpenAI 科技業

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