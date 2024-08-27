快訊

麥克風問題喬不攏！賀錦麗想改辯論規則 嗆川普「別躲靜音鈕後面」

超過十年的夾縫求生：土耳其為何解決不了敘利亞難民？

政治獻金申報涉假帳？蔡壁如：請教會計師以車馬費申報 惡意造謠將提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批「2%是世紀之竊」！川普要求北約成員防衛支出達GDP占比3%

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普26日要求北約成員國的防衛支出至少達國內生產毛額（GDP）的3%。法新社
川普26日要求北約成員國的防衛支出至少達國內生產毛額（GDP）的3%。法新社

美國共和黨總統候選人川普26日要求北約（NATO）成員國的防衛支出至少達國內生產毛額（GDP）的3%，稱目前的2%共識是「世紀之竊」。

韓聯社報導，川普26日在密西根州底特律舉行的國民警衛隊協會集會發表談話時表示，「我將堅持要求每個北約國家至少支出3%。你必須提高到3%。」稱「2%是世紀之竊」，尤其是當美國為此付出代價時，這簡直令人無法置信。

川普聲稱，所有北約國家多年來在國防上的支出「遠低於」GDP的2%，他說這讓美軍「捉襟見肘」，稱「美國是彌補差額以填補缺口，並幫助嚇阻威脅的國家。」

川普此番言論凸顯若他重返白宮，除加劇美歐關係更緊張外，還可能向南韓施壓，要求為美國駐軍付出更多費用。

2014年俄羅斯併吞克里米亞後，北約領導人在當年峰會上同意將GDP的2%用於國防開支，以確保跨大西洋聯盟的軍事準備。

根據今年評估報告，30個北約成員國中，有23國軍費達到或超過占GDP的2%目標，而2014年時只有3國達到。

北約 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

【專家之眼】川普黔驢技窮？

川普痛批ABC假新聞 暗示美總統大選辯論恐爽約

美國大選白熱化 立委：台灣不應站邊

美國大選陷膠著 王定宇：台灣不押寶任何一方

相關新聞

批「2%是世紀之竊」！川普要求北約成員防衛支出達GDP占比3%

美國共和黨總統候選人川普26日要求北約（NATO）成員國的防衛支出至少達國內生產毛額（GDP）的3%，稱目前的2%共識是...

風向變了 過去一年美非農就業人數估計大幅下修

【彭博】-- 美國截至3月一年的就業人數成長數量可能遠不如最初估計的那麼強勁，可能加劇外界對聯準會降息過遲的擔憂。

FT：美國大選變數下 基礎建設呈現投資熱但交易冷現象

美國投資人參與風電到資料中心在內建設的意願大增，正紛紛投入資金至基礎建設基金，但這類基金的經理人雖滿手資金，卻因美國大選...

馬斯克的X發文愈來愈政治 轉折點在哪裡？

五年前，馬斯克在推特（X的前身）上的貼文，多半與他的公司特斯拉（Tesla）和SpaceX以及相關產業的主題有關，外加迷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。