批「2%是世紀之竊」！川普要求北約成員防衛支出達GDP占比3%

美國共和黨總統候選人川普26日要求北約（NATO）成員國的防衛支出至少達國內生產毛額（GDP）的3%，稱目前的2%共識是「世紀之竊」。

韓聯社報導，川普26日在密西根州底特律舉行的國民警衛隊協會集會發表談話時表示，「我將堅持要求每個北約國家至少支出3%。你必須提高到3%。」稱「2%是世紀之竊」，尤其是當美國為此付出代價時，這簡直令人無法置信。

川普聲稱，所有北約國家多年來在國防上的支出「遠低於」GDP的2%，他說這讓美軍「捉襟見肘」，稱「美國是彌補差額以填補缺口，並幫助嚇阻威脅的國家。」

川普此番言論凸顯若他重返白宮，除加劇美歐關係更緊張外，還可能向南韓施壓，要求為美國駐軍付出更多費用。

2014年俄羅斯併吞克里米亞後，北約領導人在當年峰會上同意將GDP的2%用於國防開支，以確保跨大西洋聯盟的軍事準備。

根據今年評估報告，30個北約成員國中，有23國軍費達到或超過占GDP的2%目標，而2014年時只有3國達到。