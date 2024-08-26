FT：美國大選變數下 基礎建設呈現投資熱但交易冷現象

美國投資人參與風電到資料中心在內建設的意願大增，正紛紛投入資金至基礎建設基金，但這類基金的經理人雖滿手資金，卻因美國大選變數而遲遲無法敲定有吸引力的交易。市場人士指出，由於美國總統大選結果難料，綠能補貼和關稅前景充滿不確定性，導致基礎建設交易活動降溫。

專注於基礎建設的資產管理公司的募資已開始復甦，去年12月Brookfield推出規模創紀錄的280億美元基金，結束長達近18個月的乾涸期。

英國金融時報引述Preqin指出，2024年上半年北美基礎建設基金進一步籌集100億美元，遠高於去年同期的40億美元。今年第3季也有不錯的開頭，截至7月和8月迄今已籌集近70億美元，相較於去年同期僅25億美元。

隨著股市上漲，退休基金和捐贈基金有餘裕增加這種替代性和非流動性投資，基礎建設基金籌資規模可望進一步攀升。基礎設施基金正將自己定位為開始降息之前，將資金鎖定於高收益資產的投資方式。

根據顧問公司Campbell Lutyens的說法，全球能源轉型深受投資人吸引，成為基礎建設中成長最快的領域。Campbell Lutyens執行長 Gordon Bajnai說：「我們估計目前市面上至少有110個專注於能源轉型的私人基金，設法籌措約1,700億美元，遠遠超過資料中心和交通運輸等其他專業領域。」

然而，今年實際投入的基礎建設交易卻跟不上基金流入的規模，交易總值仍遠低於2021年和2022年的高點。儘管資金充裕，基礎建設基金經理人仍然謹慎而為。

前總統川普已表明，如果他在11月重返白宮，將取消拜登政府的通膨削減法大部分內容，他還揚言要對進口商品祭出新關稅。