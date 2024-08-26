川普要放鳥賀錦麗？砲轟辯論主辦ABC假新聞媒體 質疑「何必參加」

美國總統大選第二場電視辯論預定9月10日登場，由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦，屆時副總統賀錦麗將首次與對手川普交鋒，不過川普25日晚間在自家社群發文，砲轟ABC News是假新聞媒體，質疑如期赴約參加辯論的必要性。

華盛頓郵報報導，川普25日晚間在一則社群貼文中大罵ABC News是假新聞媒體，稱其首席白宮記者卡爾（Jonathan Carl）在《This Week》節目上對共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）的採訪充滿偏見，稱ABC NewsS評論員是「一群反川酸民」所組成。

川普在文中最後質疑：「既然如此，我為何要和賀錦麗在那個電視台進行辯論？」

目前，9月10日的第二場總統辯論是雙方團隊唯一確認參加的場次。這並非川普第一次表示可能不會赴約。本月稍早他也提出希望改由福斯新聞台（Fox News）在9月4日主辦辯論。

華郵指出，川普最新針對ABC News的質疑時機，正是賀錦麗在全國民調大顯威風之時，尤其在中西部關鍵搖擺州取得領先。

根據華郵民調，賀錦麗在威斯康辛州領先3個百分點，在賓州領先2個百分點，在密西根州則領先不到1個百分點。

儘管川普持續在美國南部和西南部占有優勢，賀錦麗也正在努力追趕，極力縮小差距。