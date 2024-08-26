馬斯克的X發文愈來愈政治 轉折點在哪裡？

五年前，馬斯克在推特（X的前身）上的貼文，多半與他的公司特斯拉（Tesla）和SpaceX以及相關產業的主題有關，外加迷因梗圖，偶爾說點為人父的笑話，時至今日，他幾乎每天談及政治和時事。華爾街日報分析他自2019年來的發文模式，發現新冠疫情可能是一個轉折點，而被點讚最多的貼文則凸顯出他的變化。

馬斯克2020年3月6日在推特上說，「對新冠的恐慌很愚蠢」。這他第一條獲得逾100萬點讚的貼文。馬斯克後來批評過政府的強制封鎖，並與地方當局就何時能重開特斯拉加州佛里蒙特廠起爭執。

拜登政府2021年上台後，馬斯克多次民主黨人衝突，聲稱他和他的公司遭不公平對待。當年8月，白宮僅邀有工會組織的汽車製造商參加電動車活動，特斯拉被排除在外，讓馬斯克惱火痛批拜登是工會的「傀儡」。他也因為麻州參議員華倫酸他「零繳稅」後回擊，兩人槓上。

2022年，馬斯克的推文有超過250次提到「言論自由」、「假消息」、「媒體」之類的詞彙。他指控推特「有強烈的左翼偏見」，10月底收購推特後放寬內容審查。

他最受歡迎的幾篇貼文都與言論自由和收購推特有關，有些獲數百萬個讚。點讚最多的是關於「買可口可樂，加回古柯鹼」的笑話。

那年5月，他明確表達，「鑒於民主黨領袖的無端攻擊，以及對特斯拉和SpaceX的冷淡態度」，他不再投票給民主黨，打算投給共和黨。

他對國際事務也發表了更多看法，例如俄烏戰爭爆發時發文支持烏克蘭。但稍後對核戰風險表達憂心，建議烏克蘭將克里米亞割給俄羅斯，惹得烏克蘭總統澤倫斯基大怒。

過去兩年，馬斯克愈來愈常談及美國文化論戰裡包括性別和多元化等問題。他說覺得自己受騙簽署了允許一個兒子進行變性手術的文件，「發誓要摧毀覺醒病毒」。

今年，非法移民成為他攻擊民主黨的重點。他也對海外其他國家的高移民率提出警告，指歐洲似乎正走向「內戰」。

根據華爾街日報，馬斯克7月的發文，有15%至少提及川普和拜登其中之一。川普遇刺後不久，馬斯克發文宣布支持川普，還貼出一張川普被子彈擦傷後高舉拳頭的照片，那是他迄今為止點讚第二多的貼文。

為川普背書不僅讓馬斯克成為川普最有影響力的支持者之一，也代表他熱衷於參與政治辯論的態度與幾年前相比有了顯著的轉變。他除了提供高額捐款，還與川普在X平台上進行了兩個多小時的對話。