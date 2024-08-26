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前國安顧問新書：川普任內不顧幕僚反對討好普亭

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

根據今天刊出的摘錄，一位前高級幕僚在新書中聲稱，儘管俄羅斯干涉美國民主並遭到幕僚反對，川普總統任內仍決心討好俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

川普第2任國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）公布新的幕後細節之際，美國人民正準備決定這位前總統是否該重返白宮，美國官員則警告外國將再次介入選舉。

麥克馬斯特在「華爾街日報」（Wall StreetJournal）刊登的回憶錄摘錄中表示，他在2018年3月告訴妻子：「這份工作做了一年多之後，我無法理解普亭對川普的控制。」

2017年2月成為國家安全顧問的麥馬斯特表示，打從一開始，「就很難跟總統」討論有關普亭和俄羅斯的問題。

美國官員今年警告，包括俄羅斯和伊朗在內的外國勢力將採取新行動干預11月大選。川普將在這次選舉面對副總統賀錦麗。

麥馬斯特表示，「過度自信」的川普總統，執政初期就尋求透過與普亭建立個人融洽關係，來改善與俄羅斯的關係。

但麥馬斯特說，這位俄羅斯總統「是一位無情的前國家安全委員會（KGB）特工，用阿諛奉承來迎合川普的自負和不安全感」。

他還說：「川普展現出他對這種做法毫無招架之力、他對強人的喜愛，以及深信只有他才能與普亭建立良好關係。」

麥馬斯特詳細提及他在川普對待普亭的態度上，與川普發生過幾次摩擦，最終導致他被解職。

麥馬斯特說，2018年3月普亭當選第4個任期後，川普想打電話道賀，他跟川普說，俄國大選舞弊，川普卻還是安排了致電。

麥馬斯特說，川普致電普亭之前，他曾警告川普，克里姆林宮可能會把這場談話編造為美國默許支持俄國的選舉進程，來拉抬俄國的形象。當時一名前俄國情報員在英國遭暗殺未遂，使俄國灰頭土臉。

他說，那時他問川普：「俄羅斯試圖讓我們的合法選舉不合法，你為什麼要幫他把非法的選舉變合法？」

儘管如此，川普還是打了電話給普亭並向他道賀，然後請求邀請普亭訪問白宮。

川普 蒲亭

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