蘋果汁無機砷超標 沃爾瑪全美25州緊急下架

美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）已將全美各地商店中銷售的近1萬箱蘋果汁下架，因這些蘋果汁中被發現無機砷含量可能達有害程度。

美聯社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）在8月15日發布最初公告後，23日對這些召回的產品提出更緊急的分類指示。

新的分類指出，這些受影響的產品可能會造成短暫的不良健康後果，但不太可能造成嚴重或不可逆轉的醫療問題。

此次召回對象是Great Value蘋果汁，在全美25州、波多黎各和哥倫比亞特區銷售，共9535箱。

總部位於佛羅里達州的製造商Refresco Beverages USInc.發現無機砷含量超出業界標準後，主動召回這批受污染的果汁，每件6瓶包裝、每瓶重量227公克。

美聯社透過電郵要求置評，Refresco的發言人今天並未立即回覆。

沃爾瑪發言人布雷克曼（Molly Blakeman）聲明指出：「我們已將這項產品從受影響的商店中下架，並正與供應商合作調查。」

根據美國國家衛生研究院（NIH），許多食品中都含有非常低量的無機砷和有機砷。檢測是例行性工作，無論有機或無機砷若含量輕微升高，都會出現嘔吐、腹痛、腹瀉、四肢麻木和肌肉痙攣等症狀。

根據美國食品暨藥物管理局，無機砷對人體的毒害比天然存在的礦物砷更大，而且接觸後對健康的影響也更嚴重。美國環境保護署（EPA）已將無機砷歸類為致癌物。

這批回收的蘋果汁中所發現的砷含量足夠低，美國食品暨藥物管理局預計這些產品不會造成上述嚴重的健康後果。

美國食品暨藥物管理局尚未分享與這批回收蘋果汁有關的可能疾病報告。