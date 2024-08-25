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矽谷國際童玩節吸客近2萬人 台灣無人機領風騷

中央社／ 舊金山24日專電

台灣人籌畫的國際童玩節今天在矽谷登場，一款來自台灣的無人機足球遊戲吸睛度十足，由矽谷工程師現場親自示範操作，協助孩子們感受無人機科技的趣味。

每年夏季，宜蘭國際童玩藝術節藉由不同國家的文化體驗，激發台灣兒童創造力。在世界創新中心矽谷，由一群台灣人合力打造的國際童玩節，今年邁入第14屆，以「台灣真讚」為主題，除木作工藝等傳統藝術外，還推出無人機遊戲。

廣大草坪上，大人小孩排隊體驗，為的就是這款別具創意的「無人機足球賽」，透過手上搖桿操控被紅色、黃色外殼保護住的無人機，射門穿過游泳圈。

在矽谷半導體設備大廠和科技公司工作的兄弟安大榮（Darren An）和安大成（Anderson An）受邀擔任童玩節志工，親自示範教學，帶小朋友們「從做中學」。不過現場有小朋友對無人機一點都不陌生，表示「家裡車庫就在玩了」。

安大榮說，近兩年，美國開始慢慢將無人機競賽列為體育活動，加上無人機送貨已蔚為風潮，矽谷從學校到企業，更有許多無人機課程和無人機相關技術，這個創意體驗今年是第一次嘗試，讓小朋友提早適應未來的「無人機世界」。

安大成示範指出，這款無人機足球賽遊戲會先進行3分鐘無人機教學，接著正式進行比賽，規則是讓無人機足球飛起來、穿越泳圈中心即可得分。現場來自台灣、印度等多個國家的小朋友躍躍欲試，安大成笑說，電池都來不及充電。

兄弟倆也分享台灣無人機遊戲來到矽谷國際童玩節的背後故事，表示嘉義縣長翁章梁4月率無人機考察團訪問矽谷，與科技人士會晤時聊到童玩節，因此促成這樁美意。

這場國際童玩節今天整天吸引近2萬人到場體驗，背後的靈魂人物、北加州台灣文化體育協會會長張志仰受訪說，這次活動有超過10個國家包括台灣來此設攤，希望「把台灣推向國際」，另外，他也期盼「結合傳統與未來」，藉由活動連結不同世代。

他表示，希望未來台灣能有更多資源投入，打造更大的台灣藝術和科技舞台。

朋友 矽谷 童玩節

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