聯想主管「飯店大廳小便」遭開除！真相曝光 他反告前東家求償4772萬

全球PC龍頭聯想（Lenovo）前全球客戶銷售主管貝克（Richard Becker）去年因在紐約時代廣場附近一家飯店大廳小便，遭公司火速開除，但他其實罹患嚴重膀胱疾病，別無選擇才做出此行為，如今他控告聯想「歧視殘疾」，並求償150萬美元（約新台幣4772萬元）。

紐約郵報報導，66歲的貝克去年2月與同事出差，在一次商務會議後，步行返回12個街區外的「紐約時報廣場威斯汀飯店」，未料還來不及回房，就在大廳當眾小解，同事目睹後通報主管，公司4天後在未通知或支付資遣費的情況下將貝克開除，儘管早知情貝克長期以來的健康狀況。

根據貝克23日向紐約曼哈頓最高法院提交的法庭文件，他控告聯想「歧視殘疾」，稱聯想在了解貝克的膀胱疾病（一種法定殘疾）」，加上事件對於工作表現、公司業務都無影響的情況下，仍然開除貝克，是一種歧視殘疾的行為。

法庭文件指出，貝克自2022年受聘以來，擔任聯想全球客戶銷售主管，屢獲殊榮，還讓業績成長2倍。

貝克指出，2016年起罹患慢性疾病，必須經常小便、定期接受泌尿科治療，同事們都清楚知道這件事，且經常笑他「需頻繁上廁所」。

貝克聲稱，去年2月與同事在商務會議時，他就跑了廁所5次，返程途中膀胱再度「無法承受」，別無選擇之下，只好在紐約時報廣場威斯汀飯店門廳的偏遠柱子解放，而明知病情的同事「出於憎恨與惡意」，竟然隨即通報公司人資部門，4天後他就遭到火速開除。

對此，貝克、律師和聯想都未回應。但一名飯店員工透露，他們飯店沒有所謂的「門廳」，唯二有柱子的公共空間是一樓入口與二樓禮賓服務台，而且大廳其實就有廁所。