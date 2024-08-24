前美眾議員蓋拉格：美國對中國需要長期戰略

美國前共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格在「華爾街日報」發表專文指出，美國當前的中國戰略缺乏目標，兩黨僅對短期措施有共識。美國應清楚說出並非只希望嚇阻中國染指台灣與印太地區的意圖，而是圍堵中共試圖輸出科技極權政府統治。

蓋拉格（Mike Gallagher）在華爾街日報（Wall StreetJournal）發表「美國需要對中戰略」文章指出，二次戰後主導美國冷戰期間圍堵戰略的外交家肯南（George Kennan），1947年曾公開說明，美國的蘇聯政策必須極度施壓，最終找到裂解或逐漸削弱蘇聯實力的出口。美國至今對當時的蘇聯政策仍有不同看法，1952年共和黨黨綱還曾拒絕杜魯門（HarryTruman）的建議，認為那是「無用及不道德的」圍堵政策。

蓋拉格認為，相較於過去美國「冷戰開始即有最終目標」，如今卻是「冷戰已開始仍欠缺標的設定」。美國的中國戰略缺乏目標指引，兩黨僅對短期作為有共識。例如共和與民主兩黨都逐漸同意需要武裝台灣以嚇阻中共入侵，美國也須降低對中國的經濟依賴，但很少論及長期宏觀戰略。

拜登（Joe Biden）政府短暫接受新冷戰的現實，也提出看似長期的目標。2022年的印太戰略呼籲，在全球建立對美國與盟友最有利的平衡及影響力，美國的圍堵策略目標限縮在關注北京於區域間的操控手段。印太戰略公佈13天後，俄羅斯入侵烏克蘭，美國焦點轉向歐洲衝突，之後加上中東，對中國的態勢顯著軟化。

蓋拉格認為，如今美國的中國戰略似乎在避免全面進入冷戰，以免發生重大軍事危機，拜登對中國提出人人皆參與，細節式與跟進式的外交手法。 他去年出訪亞洲不斷向區域領袖說明美國無意圍堵或傷害中國，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指將管理美中競爭，以降低緊張，共同處理氣候變遷、公共衛生與人工智慧帶來的危機等議題。拜登政府尋求贏過中國，而不是圍堵或限制中國。

他批評現任副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）與前白宮國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）的說法，並認為拜登的策略至少有兩個問題。

首先，中共追求全球影響力，並公開指中美競爭難以達到區域穩定與平衡。如果美國政策制定者持續活在冷戰恐懼下，而不全面圍堵，並將其列為長期目標，只會養大中國國家主席習近平的胃口，甚至引起戰爭。

第二，美國與中國進行戰略性競爭非常困難且代價高昂。美國建軍與軍隊現代化以防止第3次世界大戰，或者終結過去20年中國融入國際經濟體系的現狀，這些都沒有捷徑。美國領袖得說服選民必須犧牲，沒人希望為管理式競爭與大國穩定平衡，甚至為美國持續自我設限，中國卻在全球切香腸式的脆弱平衡去犧牲。

蓋拉格建議，美國社會應持續凸顯北京摧毀自由世界的惡意宣傳伎倆，清楚說出美國並非只希望嚇阻中國劍指台灣與印太區域的意圖，而是圍堵中共試圖輸出科技極權政府模式，並削弱其掌控關鍵科技的地位。