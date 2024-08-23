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孩子獨留樓上被兩隻狗咬死 年輕爸媽竟還在樓下吸毒開趴

聯合新聞網／ 綜合報導
寶寶被放在閣樓與狗狗獨處，最後因遭襲擊死亡。示意圖／ingimage
寶寶被放在閣樓與狗狗獨處，最後因遭襲擊死亡。示意圖／ingimage

美國紐約一名新生兒在公寓閣樓被兩隻狗咬死，然而當時他的年輕爸媽不但不在現場，還在樓下開趴吸食大麻。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起悲劇發生在8月3日，當時19歲的霍金斯（Sulamain Hawkins）和男友韋弗（Anastasia Weaver）把3個月大的寶寶放在閣樓的地板上睡覺。看見寶寶睡了，兩人就離開去吸食大麻。

檢方表示，兩人帶著寶寶寄住在朋友家，閣樓養著兩隻鬥牛犬類型的狗。兩人離開的時間可能長達一小時，寶寶疑似被狗襲擊，當他們回來時，寶寶已經身受重傷，後來送醫仍不治身亡。

霍金斯和韋弗直到8月21日才被逮捕，霍金斯在這段時間裡除了在社群媒體上發文悼念寶寶，卻也發了一些性暗示的貼文，彷彿對孩子的離世不太在意。

兩人被控犯下過失殺人罪，但8月22日開庭時皆拒絕認罪。檢察官助理范斯特里登克（Sara VanStrydonck）在法庭上表示，「任何有理性的人都不會像被告一樣行事。他們明知（將寶寶獨留閣樓）風險，卻故意忽視。」

事件發生後，兩人已被趕出住處，涉案的狗也已被安樂死。霍金斯和韋弗現在遭到拘留，預計於8月27日再次開庭。

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