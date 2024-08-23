健行遇野熊攻擊遭撲倒咬腿 男子槍殺牠後拍片遭抨擊

美國阿拉斯加一名男子跟父親到山區健行，突然遭到棕熊襲擊。男子掏出手槍將棕熊擊斃，但自己也在過程中受傷。他在等待救援時拍影片記錄，但有不少網友都認為，是人類不該踏進野生動物的生活圈，認為這樣的做法非常殘忍。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的強森（Tyler Johnson）和父親克里斯（Chris）在8月17日到基奈半島（Kenai Peninsula）健行，意外驚動了一隻棕熊。強森回憶說，棕熊一被驚動以後，先是衝向克里斯，接著就朝他撲過來。

棕熊將強森撲倒在地，還咬住了他的腿，情況十分危急。幸好強森剛好帶了手槍，趕緊不顧三七二十一的「瘋狂射擊」，最後成功擊斃了棕熊，但也不慎射中自己的腿。

在等待救援時，強森錄下了一段影片，記錄下這驚險的一刻。他說自己一開始因為腎上腺素飆升，完全沒有感覺到任何疼痛。但當痛覺開始浮現後，他便透過呼吸練習和聽音樂來分散注意力。強森後來被安全送往醫院治療，幸運的是他不用手術，只需要注射抗生素預防傷口感染。

據了解，當地是棕熊養育幼崽的棲息地，這隻攻擊強森父子的棕熊疑似是要保護孩子才突然抓狂。不少網友留言表示，如果去到基奈半島被熊攻擊根本是自找的，「如果你遠離棲地就不會受傷了」、「看到熊媽媽死掉好難過」，不過也有網友支持強森，認為他也只是要保護自己和父親，就跟棕熊一樣。