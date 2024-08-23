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洛杉磯機場周邊交通有解 電車系統預計後年啟用

中央社／ 洛杉磯21日專電

為了解決長期以來洛杉磯國際機場（LAX）道路交通堵塞問題，一條3.5公里長的旅客運輸系統正在興建，預計2026年1月啟用。

洛杉磯大眾運輸工具不發達，機場周邊交通惡名在外，無論是前往搭機或剛落地的旅客，常遇上交通堵塞。面對4年後奧運會帶來人潮，一條造價33億美元的自動載客系統可望成為解方。

這條興建中的高架化載客列車名為「自動化旅客運輸系統」（Automated People Mover，縮寫為APM）。洛杉磯國際機場昨天宣布，最後4節車廂已經運抵機場，總車廂數達44節。

車廂在美國賓州的匹茲堡生產，型號為INNOVIA300 APM，以永續環保的概念製造，包括可完全回收的鋁製車殼，採用可將動能轉為電能的「再生制動系統」（regenerative braking system），設計上完全免除了有害物質排放，將近一半的電力來自太陽能。

車廂內空間寬敞，方便運送帶著大件行李的旅客，一組列車含4節車廂，每節車廂可載50人，每組4輛車可載200人。

APM列車連接了機場的9座航廈，全長3.5公里，設置6個站，連結大型停車場、大眾捷運系統和租車中心，將從2026年1月開始提供24小時全天候服務，尖峰時段上午9時到晚間11時，每2分鐘發車。

這套運輸系統5年前就開始動工，原本預定2023年就可以啟用，但期間歷經承包商與機場之間在製造、報酬與時間表上發生合約爭議，承包商向機場提出訴訟求償，導致建造成本增加，工程進度拖延，預計完工日期比預定的晚了3年。

機場 洛杉磯

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