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川普可能很快會套現DJT股票 學者分析若賣股會有這些狀況

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普可能很快將「川普媒體科技集團」的股票套現。美聯社
川普可能很快將「川普媒體科技集團」的股票套現。美聯社

川普可能很快就能開始出售他手中握有的新成立公司「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology Group）的數十億美元股權。但這筆潛在收入對這位共和黨總統提名人和他的公司來說都有風險。

川普對Trump Media的持股比接近59%，即114,750,000股，而Trump Media擁有社群媒體「真實社群」（Truth Social）。截至周四，他的持股價值略高於26億美元。

Trump Media與一家特殊目的收購公司進行冗長的合併程序後，3月底首次在那斯達克上市，股票代號DJT。股權禁售限制將於9月25日到期。而如果股價在周五開始30個交易日內的任何20個交易日。保持在每股12美元以上，禁售限制也可能提前解除，最快可能是9月20日。

之後會發生什麼，誰都說不準。

南佛羅里達大學金融學教授Daniel Bradley說，「如果要投機，會賭股價下行，而不是上行。這與政治觀點完全無關，純粹是經濟學」。如果川普選擇出售全部或部分股權，可能難以找到買家，光是這種可能性就可能影響股價，「最終將不得不大幅下跌」。

川普媒體提交美國證交會（SEC）的文件指出，一旦解除禁售，其普通股「大量股份」的銷售「可能隨時發生」，「這些出售，或者市場認為大股東有意出售股票，可能降低川錯媒體股票市價」。

川普若售股，必須在兩個工作日內披露。話雖如此，《金融與定量分析期刊》（Journal of Financial and Quantitative Analysis）的研究顯示，許多內部人士都違反披露規定，在規定期限之後才申報交易。

股票套現能為川普提供重大的財務支持，川普累積了數億美元的法律罰款，而他據報載已支付了1億多美元的律師費；但這可能打擊川普形象，川普是川普媒體的主要賣點，而該公司旗下真實社群的成功至少部分取決於川普的聲譽。

川普 社群 美股

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