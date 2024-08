川普可能很快會套現DJT股票 學者分析若賣股會有這些狀況

川普可能很快就能開始出售他手中握有的新成立公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)的數十億美元股權。但這筆潛在收入對這位共和黨總統提名人和他的公司來說都有風險。

川普對Trump Media的持股比接近59%,即114,750,000股,而Trump Media擁有社群媒體「真實社群」(Truth Social)。截至周四,他的持股價值略高於26億美元。

Trump Media與一家特殊目的收購公司進行冗長的合併程序後,3月底首次在那斯達克上市,股票代號DJT。股權禁售限制將於9月25日到期。而如果股價在周五開始30個交易日內的任何20個交易日。保持在每股12美元以上,禁售限制也可能提前解除,最快可能是9月20日。

之後會發生什麼,誰都說不準。

南佛羅里達大學金融學教授Daniel Bradley說,「如果要投機,會賭股價下行,而不是上行。這與政治觀點完全無關,純粹是經濟學」。如果川普選擇出售全部或部分股權,可能難以找到買家,光是這種可能性就可能影響股價,「最終將不得不大幅下跌」。

川普媒體提交美國證交會(SEC)的文件指出,一旦解除禁售,其普通股「大量股份」的銷售「可能隨時發生」,「這些出售,或者市場認為大股東有意出售股票,可能降低川錯媒體股票市價」。

川普若售股,必須在兩個工作日內披露。話雖如此,《金融與定量分析期刊》(Journal of Financial and Quantitative Analysis)的研究顯示,許多內部人士都違反披露規定,在規定期限之後才申報交易。

股票套現能為川普提供重大的財務支持,川普累積了數億美元的法律罰款,而他據報載已支付了1億多美元的律師費;但這可能打擊川普形象,川普是川普媒體的主要賣點,而該公司旗下真實社群的成功至少部分取決於川普的聲譽。