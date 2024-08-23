美批准輝瑞與莫德納COVID-19新版疫苗 近日推出
美國衛生當局今天批准輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗更新版；兩家藥商表示，這些疫苗將在「未來數天」供應。
法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，最新疫苗是使用病毒的KP.2變異株所開發，目的是針對正在傳播的變異株提供更好的保護，降低住院或死亡的風險。
食藥局高級官員馬克斯（Peter Marks）在聲明中說：「我們強烈鼓勵那些符合（接種）條件的人考慮接受新版COVID-19疫苗。」
這些疫苗適用於年滿6個月的人，必須在注射至少2個月後再追加一劑。
美國今年夏天的COVID-19病例不斷增加，已開始為冬季流行季節做準備。
輝瑞與莫德納均表示，「未來數天」將可於藥局、醫院和診所取得他們的疫苗。
莫德納執行長班塞爾（Staphane Bancel）在聲明中說，「在2023年至2024年的流行季，美國有超過60萬人因COVID-19住院」，及時接種最新疫苗仍是保護人們與預防重症的最佳方法之一。
美國衛生官員一直倡導每年接種COVID-19疫苗，就像流行性感冒疫苗一樣。
但根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，在2023年至2024年的流行季，只有22.5%的成年人和14%的兒童接種更新版本的疫苗。
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