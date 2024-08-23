快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

美批准輝瑞與莫德納COVID-19新版疫苗 近日推出

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國衛生當局今天批准輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗更新版。疫苗示意圖。美聯社
美國衛生當局今天批准輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗更新版。疫苗示意圖。美聯社

美國衛生當局今天批准輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗更新版；兩家藥商表示，這些疫苗將在「未來數天」供應。

法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，最新疫苗是使用病毒的KP.2變異株所開發，目的是針對正在傳播的變異株提供更好的保護，降低住院或死亡的風險。

食藥局高級官員馬克斯（Peter Marks）在聲明中說：「我們強烈鼓勵那些符合（接種）條件的人考慮接受新版COVID-19疫苗。」

這些疫苗適用於年滿6個月的人，必須在注射至少2個月後再追加一劑。

美國今年夏天的COVID-19病例不斷增加，已開始為冬季流行季節做準備。

輝瑞與莫德納均表示，「未來數天」將可於藥局、醫院和診所取得他們的疫苗。

莫德納執行長班塞爾（Staphane Bancel）在聲明中說，「在2023年至2024年的流行季，美國有超過60萬人因COVID-19住院」，及時接種最新疫苗仍是保護人們與預防重症的最佳方法之一。

美國衛生官員一直倡導每年接種COVID-19疫苗，就像流行性感冒疫苗一樣。

但根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，在2023年至2024年的流行季，只有22.5%的成年人和14%的兒童接種更新版本的疫苗。

COVID-19 疫苗 美國 莫德納 輝瑞

延伸閱讀

M痘疫情升溫 羅一鈞指非洲情況不單純：公費疫苗對象增

吳子嘉稱蘇貞昌、陳時中疫苗採購貪汙1億美元 北檢以加重誹謗罪起訴

【獸醫師專欄】貓咪身上長了不明腫塊？「321法則」及早揪出FISS貓注射部位肉瘤

節目上指蘇貞昌、陳時中買疫苗貪1億美元 吳子嘉遭訴

相關新聞

川普可能很快會套現DJT股票 學者分析若賣股會有這些狀況

川普可能很快就能開始出售他手中握有的新成立公司「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology G...

美批准輝瑞與莫德納COVID-19新版疫苗 近日推出

美國衛生當局今天批准輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗更新版；...

曼哈頓街道化身慶典 紐約市府封路禁車籲環保

為提倡更永續的通勤模式，紐約市政府一年一度的「夏日街道」活動盛大舉行。自7月底起連續5週的週六，紐約市各區主要幹道封閉，...

「毒西瓜」大量入境 南加海關查獲市值600萬美元冰毒

自墨西哥進口的蔬菜水果成為運毒的新管道。加州2024年以來已經查獲多起蔬果大量藏毒的案件，近兩周的兩起，更是利用芹菜、西...

寶寶腦傷成年後離世…檢方重追40年前保母 劇烈晃嬰以謀殺起訴

美國佛州一名保母在照顧孩子時，因為不耐寶寶哭鬧用力搖晃孩子，導致當年才5個半月大的男子腦出血且終身殘障。男子於2019年過世，雖然保母托嬰已是40年前的事，但現在檢方認為她的行為根本是「謀殺」，將保母起訴。

2歲女兒吃完日本料理神智不清 爸媽一聞「蘋果汁根本是酒」

美國加州一對父母帶著女兒到餐廳享用日本料理，想不到餐廳竟誤將葡萄酒當作蘋果汁提供給2歲女童，爸媽飯後發現女兒神智不清、走路搖搖晃晃，送醫以後才知道女兒是「喝醉了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。