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悲壯的團結vs.歡樂的團結 派對結束後美大選政黨對決開始

聯合報／ 特派記者張文馨
民主黨全代會主打歡樂與希望的氛圍。記者張文馨／攝影
民主黨全代會主打歡樂與希望的氛圍。記者張文馨／攝影

今年的美國兩大黨全代會前，都發生驚天大事，卻形成截然不同的團結氛圍：川普遭遇槍擊後的悲壯情緒將共和黨人的團結推上最高點；拜登退選交棒賀錦麗，全黨鬆了一口氣，取而代之的是尊拜打川的歡樂民主黨大會。

就在共和黨全代會前兩天，總統候選人川普在賓州造勢遇暗殺，子彈驚險擦過耳朵並未擊中要害，川普在確認自己無大礙後，立即高舉雙手示意戰鬥，從賓州到威斯康辛州密爾瓦基的全代會會場，氣氛是悲壯的。

川普高舉手臂的一瞬歷史定格震撼全球，儼然當選在望。川普說，「發生了令人髮指的攻擊，今晚我們依然團結一致，比起以往任何時刻更加堅定。」

豈知，共和黨帶給民主黨的大危機，成了轉機。在民主黨全代會舉行前夕，黨內大老們趁勢運作，力勸現任總統拜登退選，拜登選擇了保衛美國的自由民主為優先，前總統柯林頓讚拜登主動放棄政治權力，堪比美國國父華盛頓。

這僅發生在共和黨全代會後第三天，拜登退選並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，民主黨從低迷士氣中重新凝聚團結，募款甚至比拜登時期大增，賀錦麗以她的招牌大笑延伸出歡樂戰略，區別共和黨的打法。

民主黨在全代會期間「尊拜打川」，天天都有「總統級亮點」，拜登感性告別奉獻一生的政治事業，渲染愛國情緒和民主火炬傳承，前總統歐巴馬精緻安排講稿展現高級酸，柯林頓用平實話語展現幽默，他們分別吸引不同族群，替賀錦麗登台營造盛大氣氛。

相較共和黨悲壯的氣勢，民主黨打造的是面向未來的希望，強調「不走回頭路」來切割川普與美國。

賀錦麗就接受提名演說來定義，她如何應對這場選戰，如何爭取美國願景的重要一役；這是賀錦麗的美國想像，不再只是拜登的副總統。

但賀錦麗至今提出的政見還不夠多，真正的硬仗還沒開始。

四天的全代會活動結束後，才進入對決的關鍵時刻，9月10日賀錦麗與川普馬上就要迎來兩人首次的辯論，這才是實打實、見真章。

民主黨人很難忘記6月24日晚上拜登的辯論失利，賀錦麗的起手式很重要，與川普的首次對決很大程度影響選舉走向。

歡樂派對（Party）結束，政黨（Party）對決正要開始。

川普 拜登 賀錦麗

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