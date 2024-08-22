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寶寶腦傷成年後離世…檢方重追40年前保母 劇烈晃嬰以謀殺起訴

聯合新聞網／ 綜合報導
道林被保母搖晃後終身殘障，更在2019年不幸死亡。示意圖／ingimage
道林被保母搖晃後終身殘障，更在2019年不幸死亡。示意圖／ingimage

美國佛州一名保母在照顧孩子時，因為不耐寶寶哭鬧用力搖晃孩子，導致當年才5個半月大的男子腦出血且終身殘障。男子於2019年過世，雖然保母托嬰已是40年前的事，但現在檢方認為她的行為根本是「謀殺」，將保母起訴。

據《獨立報》（The Independent）報導，1984年時，5個半月大的道林（Benjamin Dowling）被送到保母麥基爾奇（Terry McKirchy）家照顧。當年麥基爾奇才22歲，疑似不滿寶寶不停哭鬧，用力搖晃孩子，導致道林腦出血，且留下不可逆的損傷。

2019年，35歲的道林不幸去世。驗屍報告認定，道林的死因為「虐待性頭部創傷後遺症」，他的死與當年保母的傷害有直接的關係，麥基爾奇便因近40年前的虐待遭到指控。

2021年7月，麥基爾奇被控一級謀殺罪，並在德州被捕。近日麥基爾奇承認較輕的過失殺人罪，並在法庭上透過律師弗萊（David Fry）向道林的父母道歉。她說自己那時生活壓力太大，承認當年因衝動和憤怒而造成悲劇。

麥基爾奇和道林一家本是好友，道林的父母指控麥基爾奇當年謊稱道林是從沙發上摔下來才會受傷。1985年麥基爾奇被判謀殺未遂，但只有監禁三個月且有三年緩刑，她還在受訪時告訴記者自己是無辜的，絕對問心無愧。

道林的一生因麥基爾奇的惡行而徹底改變，他經歷無數次手術，還需要用餵食管進食，也從來不會說話或走路。2021年麥基爾奇再次被捕，並將面臨最高15年的刑期。

保母 嬰兒

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