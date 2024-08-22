重創環境！星巴克新執行長將一周三次「超級通勤」1609公里 挨轟偽善

全球連鎖咖啡業者星巴克日前改聘尼可（Brian Niccol）為新任執行長，但他還沒有正式上任，就面臨環保方面的批評，原因在於他不是從加州新港灘（Newport Beach, CA）搬家，而是公司提供他搭乘私人飛機，通勤到華盛頓州西雅圖總部上班。

衛報21日報導，星巴克在發給尼可的錄用通知中表示，「在您受雇於公司期間，您將不需要搬遷到公司總部…您同意從你的住所通勤到公司總部（並從事其他商務旅行），以履行您的職責和責任」。

星巴克發言人接受CNBC採訪時表示，根據公司的混合辦公政策，尼可預計將1周至少3天在星巴克西雅圖辦公室工作。星巴克還將為他提供一間「位於新港灘的小型遠端辦公室」，以及「您為該辦公室選擇的助理」，並指這個辦公地點將由公司支付費用維護。

媒體報導尼可「超級通勤」之後，民眾很快就指出，星巴克推行禁用塑膠吸管等永續努力，卻讓新任執行長搭私人飛機通勤上班，顯然是偽善。

一位網友在社群媒體「X」寫道，「新的星巴克執行長正『超級通勤』1609公里，搭私人飛機到西雅圖工作，所以別對給了你一根塑膠吸管的那位女服務員過於嚴苛」。

另一位網友則寫道，「非常瘋狂，花了8500萬美元（約台幣27億元）的現金和股票從Chipotle挖了這傢伙，接著他們就將讓他重創環境，一周3次搭公司專機通勤1609公里，而不是讓他搬家」。

還有一位「Ｘ」網戶簡述了相關報導，隨即批評「真是一群標榜環保的表演藝術偽君子，真正關心氣候的公司會不會這樣」。衛報已聯繫星巴克徵求評論。