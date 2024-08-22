2歲女兒吃完日本料理神智不清 爸媽一聞「蘋果汁根本是酒」

美國加州一對父母帶著女兒到餐廳享用日本料理，想不到餐廳竟誤將葡萄酒當作蘋果汁提供給2歲女童，爸媽飯後發現女兒神智不清、走路搖搖晃晃，送醫以後才知道女兒是「喝醉了」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在8月17日晚上。當天瓦倫西亞（Noemi Valencia）和伴侶帶著兩歲的女兒到「富士山日本餐廳」（Fujiyama Japanese Restaurant）用餐，但用完餐後女兒卻連站都站不穩。

瓦倫西亞發現女兒不只搖頭晃腦、沒辦法站穩，就連說話也開始含糊不清。她看了女兒剛剛喝的「蘋果汁」，這才發現裡面裝的根本是酒類。倆人趕緊將孩子送到急診室，經檢查後發現，她的血液酒精濃度高達0.12，幾乎是美國酒駕標準的兩倍。

餐廳經理坦承，廚房有一瓶標錯標籤的自製烹飪酒，服務生誤將它當成了「蘋果汁」，才會準備給孩子喝。

瓦倫西亞受訪時也提醒其他家長，在給孩子飲料和食物前要「先嘗嘗看」，她也要求餐廳應更加謹慎標示並儲存食品及飲料。

據悉，目前孩子已經恢復，加州酒精飲料控制部門（California Department of Alcoholic Beverage Control）得知此事後，也與地方當局合作展開調查。

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