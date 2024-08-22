友好只維持一天！川普遭諷「尺寸小」 開轟歐巴馬夫婦：差勁、惡毒

美國共和黨總統候選人、前總統川普21日表示，前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒在民主黨全國代表大會的演講嘲笑他，他因此放棄了對歐巴馬夫婦的友善態度。

川普前一天接受CNN採訪時，罕見讚揚歐巴馬是「好紳士」，並稱「我尊重他，也尊重他的妻子」，一度讓網友、支持者與批評人士感到吃了一驚。但歐巴馬夫婦20日晚間在民主黨全代會批評川普，譏諷川普的發言和造勢場合群眾規模，甚至是男子氣概，川普隔天造勢時和下台後都做出反擊。

根據報導，川普在北卡州舉行暗殺事件後首場戶外造勢活動，抨擊歐巴馬夫婦「猛烈批評你們的總統」，接著取笑之前勸諫他的盟友，「他們總是說『請堅守政策，不要針對個人』，然而他們整晚都在針對個人，這樣我還要堅守政策嗎？」

川普走下舞台後又告訴每日郵報，「我努力對這些人友善點，但他們是差勁的總統」。隨即轉而攻擊對手賀錦麗，「你曉得，這個人來了，這是最糟糕的。她讓歐巴馬看起來…我是說，算了…她是個激進的馬克思主義者，她毀了一切」。

每日郵報報導，蜜雪兒已成為部分川普支持者的攻擊目標，還分享認為她是變性人的梗圖。但川普告訴記者，「我不知道誰會做那種事，我當然不會這麼說」。

川普接著表示，「但她對我非常惡毒。我是說，聽好，他們說，哦，別人身攻擊，談談政策，我想談政策…但人們說，不要人身攻擊，但他們接著開始人身攻擊」。

川普在北卡的造勢活動表示，歐巴馬「昨晚非常惡劣，我試著對人友好，但在他們針對個人時很難做到」，隨後詢問群眾，他是否應該聽從顧問的意見，不要針對個人攻擊，談談政策，「我應該針對個人還是不該這麼做？」大部分觀眾選擇了前者。