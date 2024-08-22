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財神爺沒走！彩券差1碼頭獎擦身過 男不甘心次日再買爽贏2500萬

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名中年男子購買彩券，只差一碼僅能中二獎，不甘心與財神擦身過，次日又買一張同款彩券，這次竟然中了頭獎2500萬元，欣喜不已。示意圖／ingimage
美國一名中年男子購買彩券，只差一碼僅能中二獎，不甘心與財神擦身過，次日又買一張同款彩券，這次竟然中了頭獎2500萬元，欣喜不已。示意圖／ingimage

連續2天獲得財神爺眷顧的機率有多高，最後還晉升千萬富翁，真是太幸運了！美國一名男子買了張彩券，跟頭獎只差1個號碼，不甘心，次日又買同一款彩券，這次5個號碼全中，幸運獲得大獎，晉升千萬富翁。

根據「CNN」報導，美國密西根州一名53歲男子，平時有購買彩券的習慣，他在7月26日時買了一張Fantasy 5彩券，5個號碼對中了4個，差1個號碼就能中頭獎61萬美元（約新台幣1948萬元），最後只能拿到100美元獎金，讓他覺得有點沮喪。次日不甘心又買了2張，這次竟然中了頭獎，開心財神爺還沒走。

據教導，男子受訪表示，只要Fantasy 5彩券累積獎金達到25萬美元時，他就會購買試運氣，平時多數是在商店買彩券，但27日開獎前才想起忘了買，趕上網買了2張Fantasy 5彩券。

男子表示，彩券開獎後他收到了2封電子郵件，1封稱他贏得了1美元獎金，讓他以為這就是他所中的全部獎金。直到他收到第2封郵件，要求他登入帳戶領取79.5萬美元（約新台幣2540萬元）獎金，才知自己中了大獎。

男子說，一開始直覺以為這是個騙局，因為前一晚的彩券只中了100美元，只差1個號碼就能中頭獎，真的讓他感到沮喪，完全沒想到第二天自己竟然會中頭獎，真的是驚喜又意外！

彩券 樂透 頭獎

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