美國女子包裹郵件常被偷 出妙招寄AirTag成功逮到兇手
美國加州一名女子因包裹多次失竊，想出了一個妙招，成功協助警方抓到兩名竊賊。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的女子在聖塔瑪利亞谷（Santa Maria Valley）的洛斯阿拉莫斯郵局（Los Alamos Post Office）開了一個郵箱，不過她的包裹和郵件卻常常不見。
近期女子又有包裹不見，不過這次的包裹其實是她的「捉賊包裹」，她先將Apple的AirTag放進包裹裡，再把包裹寄給自己，這樣當包裹被偷，她就能追蹤AirTag，找到包裹和歹徒的位置。
女子報警以後，警方立刻循線在聖塔瑪利亞市找到兩名嫌犯。警方當場發現了女子的郵件和包裹，捉賊的AirTag包裹也在其中。不僅如此，警方也在現場找到共十多名受害者的失物。
兩名嫌犯分別是27歲的拉娜（Virginia Francesca Lara）以及37歲的阿什頓（Donald Ashton）。兩人遭逮捕後被控持有支票，並意圖用其進行欺詐、身份盜竊、信用卡盜竊和共謀等罪名。
今年5月，紐約市長亞當斯（Eric Adams）宣布要免費發放AirTag給民眾，藉此應對日益猖獗的汽車盜竊問題。2023年8月，加拿大多倫多也有一名男子因汽車失竊，靠AirTag追蹤，一路追到杜拜，在杜拜找到自己的SUV汽車。
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