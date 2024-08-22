全美首見！加州政府將與AI科技業者共同出資 支持新聞業發展

加州開美國之先河，21日宣布與Google等科技業者達成協議，未來五年將共同支付約2.5億美元，支持總部位於加州的新聞機構，並且創建一項人工智慧（AI）研究計畫，為全美首見由州當局介入，以科技業的資源支持新聞業。

協助促成這項全美首見協議的加州議會民主黨籍議員薇克絲（Buffy Wicks）表示，加州和科技業者明年將啟動這項倡議，先注資1億美元，多數資金將提供給新聞機構，「這項協議代表確保新聞是存續、並支持全加州地方新聞業的重大突破，運用科技業的龐大資源，又不對加州民眾增稅」。

根據協議，加州和Google承諾出資設立一檔新聞業基金，由柏克萊加州大學的新聞學院管理，部分資金也會流往由非營利組織管理的「全國AI加速器」計畫，其他新聞機構也能加入這項協議。

這項協議仍待加州議會完全批准。薇克絲的辦公室並未立即說明加州政府的出資額，以及分別流向新聞機構與AI研究計畫的具體金額。

這項協議也實質終結科技巨擘和加州議員一年來的爭端。薇克絲已提案，要求Google、臉書及微軟須為連結媒體業者的內容，提供特定比率的廣告營收給媒體，遭遇科技業者的強烈反彈。

代表700家新聞機構的加州新聞出版協會、Google母公司字母（Alphabet）及OpenAI都支持這項協議，但記者抨擊該協議可能傷害加州新聞機構，認為反而是矽谷的勝利。

加州已嘗試各種方式希望阻止新聞業工作流失，西北大學Medill新聞學院的數據顯示，2005年來全美已有超過2,500家報紙關門，另根據薇克絲辦公室，加州過去十年已失去超過100家新聞機構。