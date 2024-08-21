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多麼噁心的人...民主黨州長稱「讓他經歷」性侵後懷孕情況 范斯怒轟

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國肯塔基州州長貝希爾19日在民主黨全國代表大會向群眾致意。法新社
美國肯塔基州州長貝希爾19日在民主黨全國代表大會向群眾致意。法新社

美國肯塔基州民主黨籍州長貝希爾（Andy Beshear）20日因墮胎權問題槓上共和黨副總統候選人范斯，稱范斯應該體驗性侵造成懷孕的情況，導致兩人再度捲入激烈的口舌之爭。

Politico報導，貝希爾曾被視為民主黨總統候選人賀錦麗的副手人選之一，19日晚間在民主黨全國代表大會發表講話，隔天一早上MSNBC談話節目「Morning Joe」，談到共和黨執政的幾個州立法反對墮胎，「我是說，想想有些人因為這些法律，不得不經歷什麼樣的情況」，接著說，「范斯稱性侵造成懷孕是『不便』，不便是交通，讓他經歷這檔事吧」。

貝希爾指出，「這是有人遭到侵害，有人受到傷害，然後跟她們說，她們從此別無選擇，這沒有通過任何人性尊嚴的考驗」。

范斯與川普競選團隊立刻攻擊貝希爾的發言；川普競選團隊將節目片段上傳到社群媒體平台「X」並發布譴責聲明，范斯則引用與回覆表示，「這是什麼鬼？為什麼貝希爾希望我家人會被性侵？！？多麼噁心的人」。

貝希爾稍後再上MSNBC辯解，主播也出示范斯在「X」的發文提問。貝希爾強調，這當然不是他的意思，「這太可笑了，也是轉移焦點。范斯知道，他跟川普在這個問題錯得離譜，所以他正試圖讓自己變成受害人」。他說，「作為一個男人，范斯永遠不會親自面對任何這類情況」。

貝希爾告訴主播，「很遺憾，他缺乏能夠將自己處於不同立場的同理心，也無法理解為什麼從一開始擁有除外情況跟生育自由是如此重要」，同時明確表示，自己「從不希望傷害任何人」。

川普 美國大選 賀錦麗

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