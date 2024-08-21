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美電力等防禦類股大漲預告衰退將近？ 專家指一理由免驚

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國的公用事業和消費必需品等防禦類股近期表現優於大盤。美聯社
美國的公用事業和消費必需品等防禦類股近期表現優於大盤。美聯社

美國的消費必需品和電力等防禦類股近期重新火紅，這讓一些投資人大感焦慮，擔心可能是經濟即將陷入衰退的預兆。不過，有經濟學家認為，近期防禦類股行情俏是另有因素，並非是和經濟展望或是股市可能再迎一波大屠殺有關。

儘管美股標普500指數在8月初崩跌，隨後出現V型大反彈，不過一些空頭派人士認為，將出現更多跡象顯示經濟即將陷入衰退，進而破壞漲勢。

不過，DataTrek分析師寇拉斯（Nicholas Colas）20日表示，防禦類股近期表現佳，其實更合理的解釋是受惠於聯準會即將降息，而非與經濟展望或預料股市走空相關。

寇拉斯表示：「我們見到一些空頭說法指出，電力股和必需消費品類股等防禦族群近期表現勝過大盤，是市場對衰退愈來愈擔心的跡象。我們認為這是根本誤解了情勢。」

根據 FactSet data資料，從標普500指數自7月16日收在歷史最高點以來，公用事業精選類股ETF直到本周一（19日）上漲近7%，消費必需品精選類股ETF與房地產精選類股基金則上漲3.9%。金融精選類股ETF則漲1.2%。

寇拉斯說，防禦類股大漲的更多原因是與貨幣政策展望相關。當利率下滑時，利率敏感的股票，包括支付高股息的股票，通常會表現良好。由於聯準會預料9月將降息，看到投資人押注這些類股上漲並不令人意外。

寇拉斯表示，防禦類股並不是過去一個月唯一對利率敏感的股票，因微房地產和金融股表現也不錯，這有助緩解有關經濟即將衰退的疑慮。

他說，雖然房地產和金融股對利率敏感，但這些族群也是對景氣很敏感的，尤其是對基礎經濟風向的變化敏感。如果投資人擔心經濟將陷入衰退那麼這兩大族群不太可能表現如此良好。

寇拉斯說，金融股會受到資產價格下跌、資本市場活動和貸款損失影響，「由於這族群正在上漲，我們認為投資人對未來經濟成長的預期仍感到心安」。

房地產 投資人

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