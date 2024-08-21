傳為中國調整核戰略 美：非因應單一國家或威脅

「紐約時報」報導美國重新定位嚇阻戰略，首度將焦點放在中國擴大核武庫後，白宮今天表示，美國總統拜登今年批准的機密核子戰略計畫並非因應單一國家或威脅。

路透社報導，美國「武器管制協會」（ArmsControl Association）表示，據其了解，美國核武戰略和態勢與政府「2022核武態勢評估」（Nuclear PostureReview 2022）所描述一致，並未重新定位從俄羅斯轉向中國。

「紐約時報」（New York Times）報導說，白宮從未宣布拜登已批准這項名為「核子使用指引」（Nuclear Employment Guidance）的修訂戰略，但一項對國會發出有關修訂的非機密通知，預期在拜登卸任前會交付。

紐時報導，在近期演說中，兩名政府高層獲准暗示策略修訂，報導還說這項戰略約4年更新一次。

白宮國家安全會議（NSC）發言人塞維特（SeanSavett）被問到報導內容時說：「本屆政府，如同前4屆政府一樣，發布了核武態勢評估和核武使用規劃指引（Nuclear Weapons Employment PlanningGuidance）。」

「雖然這項指引的具體文本屬機密，但它的存在不是秘密。今年稍早發布的指引非因應任何單一實體、國家或威脅。」

「武器管制協會」執行長金波（Daryl Kimball）說，美國情報機構評估，中國到2030年的核武庫規模可能從500枚彈頭增加到1000枚，俄羅斯目前擁有約4000枚核彈頭，「而這仍是美國核戰略背後的主要推動力」。

金波引述報導中所提的高階官員瓦迪（PranayVaddi）6月的言論。瓦迪在白宮國家安全會議負責武器管制暨裁軍與禁止核子擴散事務。

金波指出，根據這些言論，美國戰略是尋求對中俄核武軍備限制，若中國持續往目前軌道發展，且俄羅斯若逾越「新戰略武器裁減條約」（New START）限制，美國有朝一日可能需要考慮調整核武規模和構成。

他說：「根據我的理解，當前政府認為可能要到2030年或之後某個時間，才會考慮這類變革。」