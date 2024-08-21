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民主黨全代會提名賀華配 賀錦麗連線露面

聯合報／ 特派記者張文馨黃惠玲／芝加哥即時報導
賀錦麗遠端連線，同時對密爾瓦基和芝加哥現場支持者講話。記者張文馨/攝影
賀錦麗遠端連線，同時對密爾瓦基和芝加哥現場支持者講話。記者張文馨/攝影

民主黨全代會第二天，當全國黨代表確認提名後，總統被提名人賀錦麗（Kamala Harris）與副總統被提名人華茲（Tim Walz）在密爾瓦基遠端連線，感謝黨代表支持。

全代會連兩日來，賀錦麗天天短暫露面。

雖然民主黨已經透過線上會議，完成黨代表提名候選人的程序，大會依然安排黨代表現場唱名表決，並加入DJ現場表演，讓這個原本制式的流程變得活潑。

賀錦麗20日晚間在密爾瓦基州威斯康辛與華茲同台造勢，全代會會議主席在完成唱名表決後對現場觀眾說，「我有一個驚喜要給你們」，原來是讓賀錦麗直接從威斯康辛現場連線發表講話。

賀錦麗表示，「我們很榮幸成為你們的被提名人，這是以人民為主的選戰，大家一道，就會規畫出新方向。」

賀錦麗將於22日晚間發表接受提名演說，華茲的接受提名演說21日登場。

川普 美國大選 賀錦麗

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