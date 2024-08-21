民主黨全代會提名賀華配 賀錦麗連線露面
民主黨全代會第二天，當全國黨代表確認提名後，總統被提名人賀錦麗（Kamala Harris）與副總統被提名人華茲（Tim Walz）在密爾瓦基遠端連線，感謝黨代表支持。
全代會連兩日來，賀錦麗天天短暫露面。
雖然民主黨已經透過線上會議，完成黨代表提名候選人的程序，大會依然安排黨代表現場唱名表決，並加入DJ現場表演，讓這個原本制式的流程變得活潑。
賀錦麗20日晚間在密爾瓦基州威斯康辛與華茲同台造勢，全代會會議主席在完成唱名表決後對現場觀眾說，「我有一個驚喜要給你們」，原來是讓賀錦麗直接從威斯康辛現場連線發表講話。
賀錦麗表示，「我們很榮幸成為你們的被提名人，這是以人民為主的選戰，大家一道，就會規畫出新方向。」
賀錦麗將於22日晚間發表接受提名演說，華茲的接受提名演說21日登場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言