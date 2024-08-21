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美國民主黨黨綱 未對以色列禁運武器

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美國民主黨十九日全代會場外聚集上萬人抗議，反對美國在加薩戰爭中支持以色列，沿路高呼解放巴勒斯坦。他們打算廿二日賀錦麗獲提名為總統候選人當天再度抗議。特派記者黃惠玲／攝影
美國民主黨十九日全代會場外聚集上萬人抗議，反對美國在加薩戰爭中支持以色列，沿路高呼解放巴勒斯坦。他們打算廿二日賀錦麗獲提名為總統候選人當天再度抗議。特派記者黃惠玲／攝影

美國民主黨全國代表大會十九日投票通過二○二四年黨綱，仍舊以拜登總統的政績及其連任願景為主，未因賀錦麗接棒而修改；向以色列實施武器禁運也未納入。

美聯社報導，該文件依然以拜登為主體，提及賀錦麗的部分僅是她身為副總統的政績，並沒描述她成為總統候選人，也未詳細說明她在關鍵議題上的看法。

賀錦麗近期談話中大致談到支持拜登政府的關鍵目標，如呼籲在全國範圍內恢復墮胎權、推進創造就業機會並減緩氣候變遷的綠色能源計畫、敦促國會批准法案讓長期非法居留的人也能獲得美國公民身分。經濟方面，賀錦麗十六日宣布了一系列新政策，但尚未公布其他政策立場詳細清單。

華盛頓郵報報導，黨綱中民主黨人再次承諾支持以色列打擊哈瑪斯，也維護巴勒斯坦人在自己的國家中自由和安全生活的權利。

拜登 美國公民 賀錦麗

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