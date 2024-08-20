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調查：美國勞工憂心就業前景程度 為十年來之最

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國預期未來四個月可能失業的勞工比率，在7月升至2014年來最高。歐新社
美國預期未來四個月可能失業的勞工比率，在7月升至2014年來最高。歐新社

除了美股投資人對勞動市場的前景感到不安之外，最新調查顯示，美國勞工也感受到不確定性，預期未來四個月可能失業的勞工比率在7月升至2014年來最高，顯示美國勞工對就業前景的憂慮幅度為十年來之最。

紐約聯準銀行的調查顯示，7月預期未來四個月可能失業的受訪勞工比率攀至4.4%，高於去年同期的3.9%，跳槽率提高到7.1%，都是聯準會（Fed）2014年開始蒐集這項數據以來最高。預期未來四個月會跳槽的比率升至11.6%。

這份調查也顯示求職者暴增，回應7月持續在找工作的受訪者比率升抵28.4%，也是2014年3月來最高。而且，美國勞工更不滿意現在的工作，不滿的因素包括薪資、福利及升遷機會減少，女性、沒有大學學歷及家庭年所得少於6萬美元者，升遷機會尤其惡化。

不過，美國勞工的薪資期望沒太多大變化。會考慮接受新工作的所謂保留工資（reservation wage）水準，7月平均略降至81,147美元，但仍遠高於去年同期的78,645美元，依然接近歷史高點。紐約聯準銀行表示，保留工資增幅看起來很大，但通膨調整後的實質增幅其實很溫和。

紐約聯準銀行的報告並非唯一顯示美國勞工對就業前景持續悲觀的數據。Glassdoor的員工信心指數仍遠低於2022年水準。看好雇主未來六個月前景的員工比率，7月為48.1%。

紐約聯準銀行的報告也顯示，預期62歲後會繼續工作的受訪者比率，微升至48.3%，預料67歲後會繼續工作的比率則增加超過2個百分點，至34.2%。

紐約 美國

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