挪用捐款買奢品、看色情網站 美前聯邦眾議員桑托斯認罪
前美國共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos）今天對電信欺詐和身分盜竊罪認罪。他因挪用偷來的捐款過著豪奢生活而名譽掃地，去年被趕出國會。
法新社報導，法官賽柏特（Joanna Seybert）在法院聽審期間命令桑托斯支付超過37萬美元（約新台幣1182萬元）賠償金，明年2月7日將宣布量刑。
36歲的桑托斯將面臨至少兩年、最高22年徒刑。
紐約東區聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）對記者說：「在說謊這麼多年之後，桑托斯站在我身後的這座法院裡，終於在宣誓之後說出了真相。」
「事實就是，他是一名罪犯，他撒謊，他偷竊，他欺騙大家。」
情緒激動的桑托斯認罪後接受記者訪問，對過去選出他的選民道歉，他說，他任由「野心蒙蔽了判斷力」，才會做出「不道德的決定」。
他流著淚說：「我認罪不只是認罪而已，也是承認我必須和其他違反法律的美國人一樣，承擔責任。」
桑托斯2022年當選聯邦眾議員，助共和黨在眾院取得多數優勢，但很快就被人踢爆他的整個背景幾乎都是捏造，包括他的教育、宗教以及他的個人和工作經歷。
根據國會道德委員會，桑托斯將捐款用於肉毒桿菌治療和OnlyFans色情網站，還拿來購買義大利奢侈品、前往拉斯維加斯（Las Vegas）等地度假等等。
他原定9月9日因大約24項控罪受審，但後來選擇對電信詐欺和身分盜竊罪認罪。
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