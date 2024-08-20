美國3寶媽在家拍TikTok 遭恐怖情人破窗射殺！朋友目睹：她有預感

恐怖情人帶來的生命威脅非常可怕。美國一名3寶媽在家拍攝抖音影片時，遭到前男友持槍射殺。

根據《WHAS11》、《FOX NEWS》等外媒報導，美國一名3寶媽凱特琳（Kaitlynn Lee）日前在家和朋友拍攝抖音影片時，前男友約書亞（Joshua Thompson）跑來敲打她家窗戶，凱特琳走過去詢問「你在這裡做什麼？」，結果遭到約書亞槍殺。

約書亞殺害凱特琳後逃離現場，當日凌晨忍不住打電話給兄弟哭訴，最後約書亞在兄弟的陪同下前往警局自首。

警方表示，凱特琳有申請對約書亞的禁止接觸令（no-contact order），但約書亞無視該命令，跑到凱特琳家想看看有沒有其他男人。約書亞承認，他用槍管敲破窗戶，並向凱特琳開槍。警方也有在窗外找到約書亞的槍以及彈殼，依謀殺罪起訴約書亞，不得保釋。

凱特琳的阿姨受訪表示，約書亞過去經常對凱特琳動用暴力，「今年四月凱特琳打給我，我去接她時她全身都是瘀青」。凱特琳為了躲避約書亞，過去4個月內搬了3次家。

凱特琳的朋友目睹事發經過，她向警方說明時也表示，凱特琳和約書亞的交往關係「有毒」，凱特琳也曾經告訴她：「如果我死了，就是約書亞殺的」。