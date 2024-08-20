美前副總統彭斯旗下組織 力促共和黨支持台灣抗中

美國前副總統彭斯（Mike Pence）的政策倡議組織「推動美國自由」（Advancing American Freedom）正在敦促共和黨籍國會議員採取強硬立場支持台灣抵抗中國侵略。

美國雜誌「國家評論」（National Review）取得上週分發給國會共和黨人的新備忘錄，「推動美國自由」在文中警告：「維護台灣獨立對美國外交政策至關重要。」

這份標題為「今日台灣，明日關島」（TaiwanToday, Guam Tomorrow）的備忘錄概述北京侵略台灣的利害關係，並提出論點說明支持台灣在道德與戰略上都是正確選擇。

備忘錄寫道：「在孤立主義情緒高漲情況下，國家安全保守派人士必須向美國人民充分提出肯定的理由，說明美國為什麼應該保衛台灣。」

透過武器轉運支持台灣，一直是共和黨主流政策觀點，然而彭斯團隊似乎擔心共和黨對台灣的看法，最終可能與共和黨對於協助烏克蘭防禦俄軍入侵日益懷疑的情況相吻合。

「推動美國自由」認為，美國在印度太平洋地區的戰略「貫穿」台灣，拋棄台灣就等於孤立美國盟友，並助長中國政權針對日本、韓國等國部署核武。

「推動美國自由」還提到中國在日本尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近的侵略行為、北京近來對琉球島鏈的主張，以及在南海的其他活動，稱「中共想要主宰全世界，不會止步於台灣」。

備忘錄指出：「中共計劃利用台灣作為『不沉的航空母艦』來攻擊美國在整個太平洋的艦隊和基地。」

這份備忘錄也提到台灣作為全球領先的先進半導體生產者的角色，並稱中共掌控下的台灣將扣留晶片不給美國，中共犯台會導致全球經濟衰退。

文章也強調民主台灣和中共專制主義之間的對比。

整體而言，「推動美國自由」認為：「美國必須立即武裝台灣，並鼓勵台灣進一步投資其防禦能力，同時我們必須在國內繼續重建自己的軍隊，以建立對中共的嚇阻力。」

美國前總統川普今年稍早接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時，指控台灣搶走美國的半導體晶片生產，還說台灣應向美國支付保護費。上述備忘錄或許可以解讀為對川普這番言論的隱晦回應。