親以VS挺巴！以哈戰成美國民主黨全代會最大變數 預計4萬人到場示威

美國民主黨全國代表大會19日登場，一派團結的形象下，潛藏挺巴勒斯坦VS親以色列兩派人馬互相角力，預計約4萬名不滿以色列攻打加薩的抗議人士到場示威，以哈戰料將成為民主黨全代會不容忽視且無可預期的變因。

民主黨將在芝加哥當地時間19日至22日於芝加哥聯合中心舉行全代會，衛報報導屆時約有4萬名挺巴勒斯坦示威人士聚集場外抗議，且主辦單位稱人數可能增加到10萬人以上。

紐約時報指出，不滿拜登政府挺以立場的情緒，隨著表現較為同情巴勒斯坦的賀錦麗接棒後，顯得有所消退，不過民主黨全代會仍不能排除遭示威者破壞的可能。

事實上，全代會為了強調團結主題，極力安撫穆斯林和猶太裔。

屆時遭哈瑪斯俘虜的美國人質家屬將發表演說，美國政壇最傑出的穆斯林之一、明尼蘇達州進步派檢察長艾里森（Keith Ellison）也將上台，賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）將分享身為猶太教徒的自豪，而民主黨政綱料將強調美國對以色列的安全承諾。

與此同時，賀錦麗競選團隊主任羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）上周舉行系列會議，聽取阿拉伯裔美國人和部分民主黨初選投票人的關注意見；這些投票人在初選時投下「不表態」以抗議拜登政府挺以政策。

儘管如此，本周全代會仍因拜登政府處理以哈戰的方式而籠罩在巨大陰影下。

今年春天，以阿拉伯裔美國人、穆斯林與新世代進步派為首的挺巴示威席捲全美校園和城市，導致拜登競選陷入困境。賀錦麗接棒總統候選人後，造勢場依舊可見抗議團體，只不過規模較小。

而在猶太裔選民與部分溫和派方面，他們要求賀錦麗更強力表態對以色列的盟友立場，並壓制左派。

現在，民主黨在全代會最關鍵的問題是，挺巴勒斯坦示威者是否人數多到可能左右11月美國總統大選結果，抑或他們是左派中的異類，應該以溫和派訴求予以抵制。

紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）直言，無論如何，以哈戰注定成為全代會不容忽視的議題。