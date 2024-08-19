美國民主黨全代會吸引好萊塢巨星雲集 粉絲瘋狂敲碗「2神秘嘉賓」

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國民主黨全國代表大會19日於芝加哥聯合中心登場。圖為聯合中心18日畫面。路透
美國民主黨全國代表大會19日於芝加哥聯合中心登場。圖為聯合中心18日畫面。路透

美國民主黨全國代表大會將在當地時間19日於芝加哥登場，許多不吝表態的美國演藝人也將共襄盛舉，包含葛萊美獎歌手約翰傳奇（John Legend）、艾美獎喜劇演員茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）都將亮相，其中網友敲碗呼聲最高的神祕嘉賓是美國樂壇兩大天后泰勒絲（Taylor Swift）與碧昂絲（Beyoncé）。

民主黨將在19日至22日舉行全代會，2008年與2020年大選均力挺民主黨的約翰傳奇將在20日登台表演，為伊利諾伊州州長普里茨克（J.B. Pritzker）助陣；政治喜劇《副人之人》主角茱莉路易絲卓佛將在21日下午負責主持一場主打8名女性州長的座談會；搖滾樂隊Joan Jett & the Blackhearts也在21日晚間受邀演出。

另外，若干消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，目前還在敲定高知名度講者，並補充許多演員將上台演說。

外界敲碗最期待的嘉賓是泰勒絲與碧昂絲，廣大歌迷都希望能在芝加哥見到兩大天后身影，她們在2020年均表態支持拜登與賀錦麗。

CNN先前報導，碧昂絲授權賀錦麗在競選中使用其歌曲《Freedom》已經是一種初步表態，因此碧昂絲真的現身全代會親自演唱歌曲也不無可能。

至於泰勒絲尚未對美選正式表態，目前她正在倫敦進行為期5晚的巡迴，20日將在溫布利球場做最後演出，理論上有機會在全代會最後兩天現身芝加哥。

除此之外，其他預計出席全代會的影劇圈人包含《國務卿女士》提姆．達利（Tim Daly）、《勁爆女子監獄》烏佐．阿杜巴（Uzo Aduba）、《法網遊龍》安東尼．安德森（Anthony Anderson）、《少年謝爾頓》伊恩．阿米塔吉（Iain Armitage）、《陰屍路》戴娜．葛里拉（Danai Gurira）等多名演員。

民主黨 美國 芝加哥

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