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美經濟增添又一熱絡喜訊：美西港口進口量逼近歷史高峰

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
洛杉磯和長灘兩港7月進口量創下歷史第三高。路透
洛杉磯和長灘兩港7月進口量創下歷史第三高。路透

美國經濟降溫的疑慮之下捎來又一經濟熱絡喜訊：美國西岸最繁忙的港口正在消化直逼疫情期間高峰的進口量。

占美國貨櫃約1/3吞吐量的洛杉磯和長灘兩港，7月進口量創下歷來第三高，逼近2021年5月創下的歷史新高。當時大量消費品進口導致陸運來不及應付 ，等待靠岸的貨船大排長龍。

如今的需求主要來自零售商和其他進口商，他們提前在美國對中國大陸產品加徵關稅以及美國碼頭工人可能罷工之前備貨，此外，購物旺季之前也往往在此時下單。

位於加州南部聖佩德羅灣的這兩處港口尚能承受壓力，不過有些容納受限的指標開始上升。

長灘港執行長 Mario Cordero 發布新聞稿說：「因應學校開學的買氣和業者趕在在關稅增加前備貨，我們正邁入處於良好形勢的航運旺季。各個碼頭都有足夠容量，貨物繼續有效且持續運輸。」

最近的補貨熱潮中，對貨運可能延遲的疑慮是一大因素。代表東岸和墨西哥灣沿岸碼頭工人的工會和資方談判陷入僵局，距他們的合約於9月30日到期僅剩六周。因此，在此變數釐清之前，有些運往波士頓到休士頓的貨櫃可能會轉往美西港口。

業者也加緊腳步，趕在對中國商品加徵更多關稅之前完成進口。此外，如果川普明年重返執政，他可能會兌現競選承諾，加劇與大陸的貿易戰並提高對所有美國進口商品的關稅。

工人 碼頭 美國

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